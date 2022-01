Shuumatsu no Harem y su extrema censura del anime

Después de tener un retraso de su lanzamiento, la adaptación al anime del manga Shuumatsu no Harem (World’s End Harem) finalmente estrenó su segundo episodio el 15 de enero de 2022 en Japón. Sin embargo, varios internautas japoneses criticaron su “exagerada censura”.

Según informó Kudasai, el anime ecchi World’s End Harem emite su misma versión censurada en occidente mediante Crunchyroll. A continuación, La Verdad Noticias te comparte la opinión de los comentaristas japoneses y algunas imágenes con fotogramas de los episodios.

Extrema censura del anime World’s End Harem

Así es la censura del anime Shuumatsu no Harem

Algunos de los comentarios donde se ciritcó la censura de World’s End Harem son: “Este tipo de censura con un color negro sólido realmente es asquerosa”, “Me da risa como siguen las regulaciones, prefieren mutilar la mitad del contenido a dejar ir el emitir una serie evidentemente para adultos en todos los medios posibles”.

“¿Este nivel de censura no sería como un insulto a los animadores que trabajaron en la serie?”, “Increíble como en algunas ocasiones la censura abarca más de la mitad de la pantalla. Una de esas escenas es simplemente un plano desde atrás de una chica en bragas, ¡solo en bragas y aún así censuraron todo!”.

Natsuko Hara comparte dónde ver el anime sin censura

El medio Kudasai informó que Natsuko Hara, seiyuu de un personaje secundario en World’s End Harem, compartió en Twitter una invitación para los fanáticos. Al parecer, Natsuko quiere que los fans consuman la versión “sin censura” desde la plataforma dAnime Store en Japón.

Sin embargo, esta versión sin censura no está disponible de forma legal en Occidente. Esto deja a los fanáticos con la alternativa de consumir el anime ecchi desde sitios no legales. ¿Qué opinas? Parece que el anime Shuumatsu no Harem se retrasa hasta enero de 2022, pero regresa con varias críticas negativas de los fans.

¿Dónde ver el anime Shuumatsu no Harem?

Puedes ver el anime desde Crunchyroll. El equipo de producción es Yuu Nobuta (Kuma Kuma Kuma Bear) como encargado de la dirección del anime en Studio Gokumi en colaboración con los estudios AXsiZ.

Tatsuya Takahashi (Ramen Daisuki Koizumi-san) está a cargo de la composición de la serie, Masaru Koseki (Sin: Nanatsu no Taizai) se encargará del diseño de personajes y Shigenobu Okawa se encarga de la composición de la banda sonora.

H-el-ical// interpretará el tema de apertura titulado “JUST DO IT”, mientras que EXiNA interpretará el tema de cierre titulado “ENDiNG MiRAGE”. A contnituación te compartimos la sinopsis del anime:

“El Virus Asesino de Hombres: una enfermedad letal que erradicó al 99.9% de la población masculina del mundo. Mizuhara Reito ha sido dormido en sueño criogénico por cinco años, dejando detrás a Tachibana Erisa, la chica de sus sueños”.

“Cuando Reito despierta de su profundo sueño, emerge en un mundo hambriento de sexo en el que él es ahora el suministro de placer principal. Reito y otros cuatro estudiantes recibirán ahora una vida de lujos y una simple misión: repoblar el mundo impregnando a tantas mujeres como puedan”.

“Sin embargo, todo lo que Reito quiere es encontrar a su amada Erisa que desapareció hace tres años. ¿Qué decidirá al final? ¿Su verdadero amor o la tentación carnal del harem?”, compartió Otakomu sobre Shuumatsu no Harem.

