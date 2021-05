Shinobu Kocho de Kimetsu no Yaiba, esto es todo lo que debes saber

Shinobu Kocho de Kimetsu no Yaiba es el Hashira del Insecto y como miembro de los 9 Pilares en la serie de anime es sumamente popular entre los fanáticos. Shinobu aparece en la primera temporada de la serie producida por Ufotable y regresará en la temporada 2 programada para 2021.

El Pilar del Insecto tiene una gran familia en Demon Slayer. Su hermana mayor Kanae Kocho fue el Hashira de la Flor que al final murió a mano de un Doce Kizuki. Ambas hermanas adoptaron a Kanae Tsuyuri y la entrenaron para ser una cazadora de demonios.

El diseño de Shinobu en el anime de Kimetsu no Yaiba la muestra como una joven y hermosa señorita. Sin embargo, su personalidad amable es una forma de esconder su verdadero potencial y sentimientos hacia los demonios. A continuación, La Verdad Noticias te comparte todo lo que debes saber de ella.

Edad de Shinobu Kocho de Kimetsu no Yaiba

(Foto: Ufotable) Shinobu Kocho de Kimetsu no Yaiba

Shinobu Kocho tiene 18 años de edad en Demon Slayer. Ella es una de las dos mujeres Hashira clasificados como los espadachines más poderosos, y ella respalda su rango. Su cumpleaños es el 24 de febrero, mide 151 centímetros, pesa alrededor de 37 kilogramos y es tanto una cazadora de demonios como una talentosa farmacéutica.

¿Quién es el novio de Shinobu Kocho?

(Foto: Pinterest) Shinobu Kocho y Giyuu Tomioka

Shinobu Kocho no tiene novio en Kimetsu no Yaiba. Sin embargo, los fanáticos la emparejaron con el Hashira del Agua, Giyuu Tomioka por diversas razones. La más mencionada es que ambos suelen tener peleas durante sus misiones y esto los hace parecer como una pareja.

A Shinobu parece no gustarle Giyuu, ya que a ella solo le gusta burlarse de él y quizás entre los Pilares él era el más cercano a ella. Otros fanáticos han mencionado que la frase, “¿No es hermosa la luna?", se usaba por poetas japoneses para decir “Te amo”. Sabiendo que ella le dijo esto a Giyuu, parece indicar que a Kocho le pudo haber gustado el chico.

¡Advertencia de spoiler! Cuando el cuervo anuncia la muerte de Shinobu, se podía ver el dolor en los ojos de Giyuu. Comparado con Rengoku Kyojiro y Muichiro Tokito, su reacción a Shinobu fue más desgarradora.

Voz de Shinobu Kocho de Kimetsu no Yaiba

Saori Hayami hace la voz de Shinobu Kocho en el anime Kimetsu no Yaiba. Saori es una actriz japonesa reconocida por inerpretar a Shirayuki (Akagami no Shirayuki), Chiriko “Tsuruko” Tsurumi (Anohana), Kokoro (Darling in the Fraxx) y Shinoa Hiiragi (Owari no Seraph).

Erika Harlacher es la actriz de doblaje de Shinobu en inglés y Cristina Hernández (voz de Sakura en Cardcaptor Sakura Latinoamérica) es la responsable de interpretar al Pilar del Insecto en español latino. Te recordamos que puedes disfrutar del anime Demon Slayer en japonés, inglés y español (subtítulos o doblaje) en la plataforma Netflix.

No cabe duda que Shinobu Kocho de Kimetsu no Yaiba es una Hashira que es más reconocida por su voz abiertamente suave, que parece transmitir todo el amor y la paciencia del mundo e incluso ha demostrado un sentido del humor decente. No podemos esperar verla de regreso en la segunda temporada del anime.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!