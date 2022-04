Shinmai Renkinjutsushi no Tenpo Keiei estrenará su anime en octubre

Octubre de 2022 verá el lanzamiento de Shinmai Renkinjutsushi no Tenpo Keiei (Management of Novice Alchemist) previamente anunciado en Japón. Se han lanzado un avance y una imagen clave para el programa, que es una adaptación de anime de la serie de novelas ligeras de fantasía de Mizuho Itsuki.

El personal incluye a Ikehata Hiroshi (Tonikawa: Over The Moon For You) como director, Shigeru Murakoshi (I'm Quitting Heroing) como compositor de la serie, Yousuke Itou (The Detective Is Ready Dead) como diseñador de personajes y director de animación en jefe, y Harumi Fuuki. (The Deer King) como compositor de música. ENGI es la productora de animación.

Si tomamos en cuenta al equipo de producción, podemos predecir que el servicio de streaming Crunchyroll lo sumará a su catálogo de otoño 2022. Actualmente, el gigante del anime dio inicio a la Temporada de Primavera 2022 con títulos como Tate no yuusha no nariagari 2, Kaguya Sama: Love Is War 3 y más.

Tráiler de Shinmai Renkinjutsushi no Tenpo Keiei

Según información del sitio oficial de Shinmai Renkinjutsushi no Tenpo Keiei, el elenco incluye a Kanon Takao como Sarasa Ride, Hina Kino como Colea, Saori Oonishi como Iris Lotze y Nanaka Suwa como Kate Starven.

Management of Novice Alchemist sigue a Sarasa, una alquimista huérfana y joven graduada que comparte el sueño de sus difuntos padres de abrir una tienda. Sarasa recibe una tienda vacía ubicada de su maestro como regalo de graduación, pero descubre que el edificio ubicado en un lugar remoto está en mal estado.

Además de eso, Sarasa tiene que lidiar con estar en una tierra desconocida y luchar contra monstruos para asegurar materiales peligrosos. La Verdad Noticias te compartirá más información del anime en el futuro.

Visual del anime Shinmai Renkinjutsushi no Tenpo Keiei

Las novelas ligeras comenzaron en 2019 y están ilustradas por Fuumi. Se publican cinco volúmenes a partir de septiembre de 2021. Los libros se publican bajo el sello Fantasia Bunko de Kadokawa.

Shinmai Renkinjutsushi no Tenpo Keiei fue originalmente una novela web publicada en Shousetsuka ni Narou en 2018. Una adaptación de manga publicada por Kill Time Communication por kirero comenzó en 2021.

