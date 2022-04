Shinka no Mi anuncia nuevo anime con su primer teaser visual

Shinka no Mi: Shiranai Uchi ni Kachigumi Jinsei (The Fruit of Evolution: Before I Knew It, My Life Had It Made), tendrá un nuevo anime titulado Shin Shinka no Mi: Shiranai Uchi ni Kachigumi Jinsei.

Se ha lanzado una imagen teaser para el nuevo programa y también hay una cuenta regresiva en el sitio web de Shin Shinka no Mi, con 126 días restantes al momento de escribir este artículo en La Verdad Noticias.

Visual del nuevo anime de Shinka no Mi

The Fruit of Evolution se emitió durante la temporada de anime de otoño de 2021. Es una adaptación de las novelas ligeras escritas por Miku e ilustradas por U35. Crunchyroll describe el espectáculo Shinka no Mi como:

“El estudiante de secundaria Hiiragi Seiichi es intimidado por sus compañeros de clase por ser un ‘perdedor’. Un día, toda su escuela es transportada repentinamente a un mundo de espadas y hechicería similar a un videojuego. Cuando accidentalmente come ‘el fruto de la evolución’, comienza su vida como un ‘ganador’ exitoso”. El personal principal incluye a:

Yoshiaki Okumura (Monsuno) como director.

Gigaemon Ichikawa (Kedama no Gonjiro) como compositor y guionista de la serie

Minami Eda como diseñadora de personajes.

Hotline es la productora de animación.

El elenco principal de The Fruit of Evolution incluye a Hiro Shimono como Seiichi Hiiragi y Kana Hanazawa como Saria. Anteriormente, informamos que Crunchyroll continuará los Jueves de Doblaje de Funimation desde abril.

La serie de novelas ligeras Fruit of Evolution comenzó en septiembre de 2014, mientras que el volumen 14 se lanzó en marzo de 2022. Se publica bajo el sello Monster Bunko de Futabasha.

Una adaptación a manga de Sorano comenzó en 2018. La historia se originó como una novela web sobre Shousetsuka ni Narou en enero de 2014. Se espera que la cuenta de Twitter oficial junto con su sitio web anuncien más detalles del nuevo anime Shinka no Mi en el futuro.

