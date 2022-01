Shinji Mizushima, famoso mangaka de Japón, muere a los 82 años

El galardonado artista de manga Shinji Mizushima falleció debido a una neumonía el 10 de enero en un hospital de Tokio, informa ANN News. Tenía 82 años. Durante su vida, Mizushima lanzó más de 500 volúmenes de tankobon, lo que lo convierte en uno de los artistas de manga más prolíficos de la historia.

Mizushima fue un gigante del mundo del manga, y su muerte es noticia nacional en Japón. Anteriormente, en La Verdad Noticias informamos que muere Eiko Hanamura a sus 91 años la pionera del género Shoujo.

Biografía de Shinji Mizushima

El mangaka Mizushima muere a sus 82 años

Nacido en Niigata en 1939, Mizushima debutó como artista de manga en 1958 a la edad de 18 años y se retiró en diciembre de 2020. “He estado trabajando duro durante 63 años hasta hoy, pero ahora he decidido retirarme”, afirmó. (a través de ANN ).

“Rezo desde el fondo de mi corazón por un crecimiento continuo en los mundos del manga y el béisbol”

Su último manga se publicó en agosto de 2018. Mizushima era más conocido por sus mangas de béisbol, como Dokaben, Yakyu-kyo no Uta y Abu-san, por los que ganó fama por primera vez durante la década de 1970.

Su manga relataría acontecimientos del mundo del béisbol japonés, mezclando personajes de su creación con jugadores y entrenadores reales. A continuación, te compartimos más detalles de sus series de manga más famosas como Abu-san.

¿Qué es el manga Abu-san?

Abu-san, que se desarrolló entre 1973 y 2014, sigue las hazañas del jugador de béisbol ficticio Yasutake Kageura. Ganó el premio Shogakukan Manga Award en 1977 y la serie vendió más de 22 millones de copias.

El manga Dokaben, que se publicó entre 1972 y 1981, se publicó en un total de 205 volúmenes de tankobon, que es la mayor cantidad de volúmenes para una serie. Por otra parte, Dokabenera es un manga de béisbol de la escuela secundaria, pero los personajes vivieron en spin-offs que siguieron sus carreras amateur y profesional.

Yakyu-kyo no Uta, que se desarrolló entre 1972 y 1976, contó la historia de una joven que planeaba ser veterinaria, pero terminó siendo jugadora de béisbol. El manga ganó el premio Kodansha Literature Culture Award para manga infantil y se adaptó a una serie de anime, una película animada, una película de acción real y una serie de televisión de acción real.

Como señala ANN, el mangaka Shinji Mizushima recibió el premio Order of the Rising Sun Gold Rays with Rosette por contribuciones al entretenimiento y la cultura del gobierno japonés en 2014. Como Mizushima había solicitado, su familia celebró un funeral privado. Que descanse en paz.

