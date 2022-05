Shinigami Bocchan to Kuro Maid Temporada 2 confirma llegar en 2023

El equipo de producción confirmó oficialmente una segunda temporada para el anime Shinigami Bocchan to Kuro Maid (The Duke of Death and His Maid) y se estrenará en 2023. Lanzaron una imagen de anuncio en su cuenta de Twitter para conmemorar la noticia.

La noticia de una secuela de la primera temporada se anunció por primera vez en septiembre de 2021 a través de un breve anuncio comercial de 15 segundos. No se sabía qué formato tomaría el seguimiento en ese momento.

La primera temporada se emitió el 4 de julio de 2021 y finalizó el 19 de septiembre de 2021 con el episodio 12. Crunchyroll transmitió la serie Shinigami Bocchan to Kuro Maid en México, Estados Unidos y más países.

El elenco de voces de The Duke of Death and His Maid está encabezado por Natsuki Hanae como el duque de la muerte, Ayumi Mano como Alice, Houchuu Ootsuka como Rob, Inori Minase como Viola, Wakana Kuramochi como Cuff, Hiroshi Kamiya como Zain y Yuuma Uchida como Walter.

El personal de producción está formado por Yoshinobu Yamakawa (Hi Score Girl II) como director, Hideki Shirane (DanMachi) como guionista, Mitsuru Kuwabata (Hi Score Girl II) como diseñador de personajes y Yuusuke Suzuki (Hi Score Girl II) como director de CG.

Otros miembros del personal incluyen a Yuuya Hatano (Hi Score Girl II) como directora de modelado de personajes, Akira Suzuki (Hi Score Girl II) como directora de arte, Miho Kimura (Hi Score Girl) como diseñadora de color.

Shingo Fukuyo (A Certain Scientific Railgun T) como director de fotografía, y Gen Okuda y Takeshi Watanabe (Otherside Picnic) como compositores musicales. JCStaff es la productora de animación y SMDE se encarga del trabajo CGI.

The Duke of Death and His Maid está basado en el manga del mismo nombre de Koharu Inoue. Se publicó por entregas por primera vez en la revista Sunday Webry del 3 de octubre de 2017 al 17 de mayo de 2022. Se han publicado 14 volúmenes de tankoubon en total. Seven Seas Entertainment lanza la serie en inglés.

Crunchyroll describe el anime Shinigami Bocchan to Kuro Maid como: “Debido a una maldición que recibió cuando era niño, todo lo que el duque toca se marchita y muere”.

“Esto hace que el comportamiento de su coqueta criada sea aún más impactante. ¿Podrán el duque y sus compañeros romper la maldición, o estará condenado a una vida en la que el amor está siempre fuera de su alcance?”

Finalmente, La Verdad Noticias te recuerda que el anime Shinigami Bocchan to Kuro Maid estuvo en las nominaciones de Crunchyroll Anime Awards 2022.

