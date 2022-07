Shinigami Bocchan to Kuro Maid Temporada 2 anuncia fecha de estreno y tráiler

La adaptación al anime de Shinigami Bocchan to Kuro Maid (The Duke of Death And His Maid) ha lanzado un breve tráiler de "transmisión de la segunda temporada decidida". Se reveló que la nueva temporada tendría una fecha de lanzamiento en mayo de 2023.

La primera temporada de The Duke of Death And His Maid se emitió durante la temporada de anime de verano de 2021 y terminó con 12 episodios. El programa se basa en el manga publicado en Shogakukan por Inoue, que comenzó en 2017 y tiene 15 volúmenes tankoubon a partir de junio de 2022.

Anteriormente, La Verdad Noticias informó los primeros detalles del anime Shinigami Bocchan to Kuro Maid Temporada 2 llegando en 2023. A continuación, te compartimos el nuevo avance y detalles de su lanzamiento.

Tráiler de Shinigami Bocchan to Kuro Maid Temporada 2

La plataforma Crunchyroll describe el anime como: “Debido a una maldición que recibió cuando era niño, todo lo que el duque toca se marchita y muere. Esto hace que el comportamiento de su coqueta criada sea aún más impactante. ¿Podrán el duque y sus compañeros romper la maldición, o estará condenado a una vida en la que el amor está siempre fuera de su alcance?”

El personal de la primera temporada incluye a Yoshinobu Yamakawa (Hi Score Girl II, Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?) como director, Hideki Shirane (Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?) como compositor de la serie.

Visual del anime Shinigami Bocchan to Kuro Maid Temporada 2

Mitsuru Kuwabata (Hi Score Girl II) de SMDE como diseñador de personajes, Yusuke Suzuki (Hi Score Girl II) de SMDE como director de CG, Yūya Hatano (Hi Score Girl II) de SMDE como director de modelado de personajes, y Gen Okuda y Takeshi Watanabe (Otherside Picnic) como compositores de música.

JCStaff es la productora de animación, mientras que SMDE es la empresa CGI. Mientras tanto, el elenco de Shinigami Bocchan to Kuro Maid incluye a Natsuki Hanae como el duque de la muerte, Ayumi Mano como Alice, Hoochuu Ootsuka como Rob, Inori Minase como Viola, Wakana Kuramochi como Cuff, Hiroshi Kamiya como Zain y Yuuma Uchida como Walter.

