Shinichiro Watanabe de Cowboy Bebop será asesor musical en Sonny Boy

La cuenta oficial de Twitter del director Shingo Natsume (One Punch Man 1) y el anime original del estudio Madhouse, Sonny Boy, reveló que el director Shinichiro Watanabe (Cowboy Bebop) se desempeña como asesor musical del anime.

El nuevo anime de Madhuse también reveló varios músicos que contribuirán a la banda sonora del anime, junto con un nuevo teaser visual. Además, se reveló un video con una vista previa de las canciones de los músicos y el tema de apertura del anime "Shōnen Shōjo" de Ging Nang BOYZ.

Los fanáticos de la animación japonesa están entusiasmados de tener a Watanabe de Cowboy Bebop en una de las series de anime dirigidas por Shingo Natsume. La Verdad Noticias te comparte más detalles a continuación.

¿Cuándo se estrena el anime Sonny Boy?

Staff musical en el nuevo anime de Shingo Natsume

El anime se estrenará el 15 de julio de 2021 y su primer episodio tendrá una proyección en línea anticipada el 19 de junio. El nuevo anime del director de One Punch Man contará con u gran elenco y equipo de producción que te compartimos abajo.

El elenco principal del anime incluye a Aoi Ichikawa como Nagara, Saori Ōnishi como Nozomi, Aoi Yūki como Mizuko y Chiaki Kobayashi como Asakaze. Los músicos que contribuyen incluyen a Sunset Rollercoaster, VIDEOTAPEMUSIC.

The Natsuyasumi Band, Mitsume, Ogawa & Tokoro, Mid-Air Thief, Kaneyorimasaru, Toe, y Conisch, quien está trabajando en la música de fondo para piano del anime. Este sería un gran regreso para el director Shingo Natsume en la pantalla chica.

Equipo del nuevo anime de Madhouse

Nuevo visual del anime por Madhouse

El equipo del anime incluye a Natsume como director y guionista, Norifumi Kugai (ACCA: 13) como diseñador de personajes, diseños originales de Hisashi Euguchi (Perfect Blue), Mari Fujino (Dororo) como director de arte, Ken Hashimoto (BEASTARS) como artista clave de color.

Akane Fushihara (No Game, No Life Zero) como directora de fotografía, Kashiko Kimura (Btooom!) como editora y Shōji Hata (Death Note) como director de sonido. El tema principal del anime "Shōnen Shōjo" (Niños y niñas) es interpretado por el vocalista de la banda de Ging Nang Boyz, Kazunobu Mineta.

El anime de supervivencia Sonny Boy sigue a 36 niños y niñas de secundaria que de repente se encuentran en una dimensión diferente y se despiertan con poderes sobrenaturales. Los fanáticos pueden esperar la serie en páginas para ver anime como Crunchyroll, Funimation y Hulu.

