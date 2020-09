Shingeki no Kyojin ya tuvo un final EXTREMO en sus live action ¿Los viste?

En noviembre de 2018, el programa de documentales japonés, Jōnetsu Tairiku, emitió un episodio centrado en Hajime Isayama, el creador de Shingeki no Kyojin. En este programa, Hajime dijo que planeaba terminar la historia en 2020.

La especulación en Internet comenzó a correr desenfrenada con todos tratando de predecir cómo terminaría la serie de manga con adaptación al anime. Aunque Isayama está en camino de permanecer fiel a su palabra, curiosamente, la serie ya ha recibido un final por cortesía de las dos películas live action.

Estas películas, tituladas Attack on Titan y Attack on Titan: End Of The World se estrenaron en 2015. Como los filmes se estrenaron antes del final del manga, los escritores tuvieron que idear un final original ellos mismos. En el proceso, hicieron muchos otros cambios bastante drásticos en la historia.

Shingeki no Kyojin estilo live action

Foto: Attack on Titan live action

Uno de estos cambios es un cambio de escenario. Si bien tienen un aspecto similar al escenario que se encuentra en el manga, las películas afirman explícitamente que están ambientadas en el futuro. También están ambientados en Japón en lugar de Paradis Island.

Si bien estos son pequeños detalles, cambian la forma en que la audiencia percibe la ubicación. Las películas también realizan algunos cambios en el elenco, eliminando algunos personajes y agregando algunos originales. Por ejemplo, la forma humana del Titán Colosal es Kubal en oposición a Bertholdt Hoover.

Kubal es también el jefe de la Brigada de Policía Militar, en lugar de Nile Dawk, que no existe en estas películas. Shikishima es uno de los personajes nuevos más importantes. Es el sustituto de Levi y actúa como una forma de contarle a la audiencia sobre la fisiología de Titán.

Sin embargo, mientras Levi está molesto con la idea de matar humanos, Shikishima está mucho más relajado al respecto. En las películas, se revela que Shikishima es el hermano de Eren.

Si bien Eren no tenía hermanos genéticos en el manga en el momento en que se lanzó esta película, más tarde se reveló que Zeke Jaeger era su medio hermano, lo que convirtió a Shikishima en un sustituto de Zeke también.

Shikishima también es el White Titan, que es la versión de esta película del Armored Titan, un título que tiene Reiner Braun en el manga. El mayor cambio con diferencia es la historia de origen de los Titanes. En las películas de acción real, los Titanes son el resultado de un experimento militar que salió mal.

Estos experimentos terminaron desatando un virus que convierte a todos los humanos en titanes sin forma de hacerlos retroceder. Esto llevó a los titanes a invadir y destruir todo a su paso. Y el hecho de que no necesiten comida y no envejezcan los hace efectivamente invencibles.

Sobre el final ficticio de Attack on Titan

Un live action que creó su propio final

Pero es el final lo que realmente hace que las películas se destaquen. Un grupo de exploradores tiene como objetivo sellar un espacio en la pared con una gran bomba, con la esperanza de que esto les permita vivir a salvo.

Sin embargo, se encuentran con las tropas de Shikishima en el camino. Shikishima explica que planea usar la bomba para dar un golpe de estado, creyendo que si hace volar el segundo muro, los Titanes asesinarán a toda la gente común de la ciudad.

Esto forzará la mano del gobierno, haciéndolos matar a todos los Titanes, y luego, después de esa guerra, Shikishima puede eliminar a los miembros restantes del gobierno e instalarse como gobernante.

Mientras Eren pelea con Shikishima, los amigos de Eren escapan con la bomba. Shikishima persigue al grupo que escapa y revela que él es el Titán Blanco. Se transforma en su forma de Titán y luego va a buscar la bomba. Eren se transforma en su forma de Titán y pelea con el Titán Blanco.

Es una batalla cerrada, pero Eren es capaz de conseguir una victoria. Con el Titán Blanco derrotado, Eren coloca la bomba en posición y pone el temporizador. Eren vuelve a su forma humana, pero está muy débil debido a su terrible experiencia.

Mientras el grupo se relaja, se encuentran con Kubal, el líder de la policía militar. Presenta un ultimátum: entrega a Eren o muere. Antes de que Kubal pueda atacar, uno de los miembros del grupo de Eren le dispara, lo que hace que se convierta en el Titán Colosal.

El Titán Colosal intenta agarrar la bomba, rompiéndola en el proceso. Los demás intentan luchar , pero no pueden tomar ventaja hasta que reaparece Shikishima. Se transforma en el Titán Blanco y declara que sellará la pared. Lo hace arrojando la bomba en la boca del Titán Colosal, provocando una explosión que sella la pared.

La película live action de Attack on Titan termina con los exploradores mirando al horizonte, contemplando lo que se avecina. Sin embargo, al final de los créditos, vemos un video de la reparación de la pared.

Cuando la cámara retrocede, vemos que estamos en el búnker de Shikishima, lo que sugiere que sobrevivió, dejando la serie en un frustrante suspenso.

Si bien no sabemos con certeza cómo terminará la serie principal de Shingeki no Kyojin por el momento, las películas live action hacen suficientes cambios para ser consideradas una continuidad alternativa sumamente extrema y salvaje. ¿Qué opinas de todos estos cambios?