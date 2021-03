Shingeki no Kyojin y Mercedes-Benz lanzan auto temático del anime

Shingeki no Kyojin está a solo unos días de su final de la cuarta temporada, y todos los ojos están puestos en la franquicia antes de su final de serie el próximo mes. Claramente, la exageración es alta para todas las cosas de Titans, y algunas marcas bastante sorprendentes se están sumando al anime.

Después de todo, Attack on Titan ha presentado su colaboración con Mercedes-Benz, y el resultado son algunos autos realmente épicos. Recientemente, Comic Natalie confirmó que la colaboración estaba sucediendo, y lo hizo con algunas imágenes épicas.

Resulta que Shingeki no Kyojin se ha asociado con Mercedes-Benz para crear tres coches temáticos. La marca de lujo acordó renovar tres autos con una envoltura del famoso anime oscuro que lleva a Eren Jaeger a un Benz brillante.

Mercedes-Benz de Shingeki no Kyojin

Así luce la colaboración de Attack on Titan y Mercedes-Benz

Como puedes ver arriba, todos los autos están envueltos con paneles de manga que muestran algunos de los momentos más icónicos de la serie creada por Hajime Isayama. Tres de estos coches se crearon y colocaron en las tiendas Benz de Tokio y Osaka.

Los autos estarán disponibles para visitar hasta el 25 de abril, y no, no parece que estos autos de Attack on Titan estén disponibles para su compra. Pero si eso cambia, ¡te lo haremos saber en La Verdad Noticias!

En cambio, estos autos están pensados como simples fotografías para que los fanáticos se anticipen al final de Attack on Titan. Las tiendas que venden estos autos temáticos contarán con grandes exhibiciones en honor al manga.

Para el próximo mes, las exhibiciones incluirán recortes de tamaño real de Levi para tomar fotos, y los visitantes se irán con algunos buenos regalos. Mercedes-Benz proporcionará comida y bebidas temáticas de cafés a los visitantes que viajaron para ver una de las colaboraciones más salvajes de Shingeki no Kyojin hasta el momento.

