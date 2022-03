Shingeki no Kyojin revela sinopsis del Episodio 87

Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) puede estar llegando a un receso, pero la cuarta temporada no deja que ese problema se interponga en su camino. La temporada de invierno termina pronto, y todos los ojos están puestos en Studio MAPPA ya que SNK tiene un episodio restante en su calendario. Y ahora, la sinopsis oficial del Episodio 87 se ha publicado.

La actualización proviene del sitio web Attack on Titan como siempre. Entonces, si quieres prepararte para lo que está por venir, la propaganda de "El amanecer de la humanidad" se puede leer a continuación:

"Lo que vimos ese día. Lo que hablamos ese día. Lo que elegimos ese día. Eso era todo lo que siempre quiso. Nada ha cambiado para él".

Foto: MAPPA / Shingeki no Kyojin

Si el título o la descripción del episodio le resulta familiar, bueno, eso no es una sorpresa. Después de todo, el nombre viene directamente del manga de Hajime Isayama. Attack on Titan usó el título para su capítulo 130, y los lectores saben que la actualización es genial.

Después de todo, sigue a Mikasa Ackerman y su grupo mientras corren tras Eren Jaeger, quien todavía avanza hacia Marley con su ejército de Colossal Titans. Y en cuanto a él, se encuentra atrapado en sus recuerdos en este gran capítulo.

Esta actualización brindará a los fanáticos un contexto muy necesario sobre las elecciones recientes de Eren y su decisión de arrasar el mundo. La vista previa del Episodio 87 muestra fragmentos del tiempo de Eren en Marley cuando estaba encubierto con sus amigos y cuando se hacía pasar por un veterano herido.

No hay duda de que este episodio tendrá mucho que descubrir, por lo que los fanáticos querrán sintonizarlo cuando Attack on Titan Episodio 87 se estrene en la televisión el 3 de abril. Por otra parte, La Verdad Noticias te recuerda que el anime de Shingeki no Kyojin dio la bienvenida a su nuevo Jaw Titan “Falco” con su emocionante Episodio 86.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!