Shingeki no Kyojin revela la condición actual de Levi en la temporada 4

Attack on Titan revela la condición actual de Levi en la temporada 4

Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) se ha convertido en el programa favorito de los domingos en las redes sociales, y no es difícil ver por qué. La exitosa serie está lanzando episodios de izquierda a derecha para la cuarta temporada, cada uno de los cuales es mejor que el anterior.

¡Advertencia de spoilers! Hay tanto que hacer malabares entre Eren Jaeger y la guerra final de la humanidad que mucho se pierde en las grietas. Pero en este momento, todo el fandom está unido para darle la bienvenida a Levi Ackerman de regreso al anime por fin.

El momento llegó no hace mucho, ya que el anime de Attack on Titan The Final Season Part 2, ahora está lidiando con las consecuencias de la última elección de Eren. A continuación, La Verdad Noticias te comparte todos los detalles.

Spoilers de Shingeki no Kyojin Episodio 82

Foto: MAPPA / Attack on Titan Episodio 82 "Sunset"

Después de darle la espalda a su amigo, Eren eliminó al ejército de su tierra natal y convirtió a muchos de sus soldados en titanes. Eren ahora lidera un ejército completo de Colossal Titans a Marley para la guerra, y Zeke está allí con él.

Y aunque este Zeke puede pensar que Levi está fuera de escena en este momento, eso está lejos de ser el caso. De igual forma, el anime muestra el regreso de Annie Leonhart a la temporada final de Attack on Titan.

¿Qué pasará con Levi en la cuarta temporada?

Sabemos que Levi sobrevivió a su encuentro con Zeke, y eso quedó claro gracias a Hange. El héroe apareció al final de Shingeki no Kyojin: Attack on Titan Episodio 82 para hacer un trato con Pieck y los soldados de Marley en su tierra. Las dos partes no tienen más remedio que unirse si quieren detener a Eren, después de todo.

Las dos partes comienzan a negociar un trato, pero Hange no puede terminar los términos por su cuenta. Necesita que Levi haga eso, y un caballo se detiene con el soldado vendado en su carro.

El episodio termina tan pronto como aparece Levi, pero los fanáticos de Shingeki no Kyojin no pueden negar que el héroe está vivo a pesar de sus heridas. Como puedes ver en las diapositivas a continuación, Internet ahora está perdiendo la cabeza colectiva por el regreso, ¡y los fanáticos están listos para ver a Levi volver a la acción lo antes posible!

Fan Art celebra el regreso de Levi

