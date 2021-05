Shingeki no Kyojin recibe récord mundial Guinness por el manga tamaño titán

Según Record Mundial Guinness, el primer volumen del manga de Attack on Titan es el cómic más grande publicado hasta la fecha. Entonces, si pudiste conseguir una de las 100 copias, estás de suerte. Ahora tienes un pedazo de historia, y sabemos lo pesado que debe sentirse ese peso.

Como señaló Kodansha, el editor todavía planea enviar los volúmenes de 30 libras a los compradores a principios de junio. Tenemos que imaginar que algunas tiendas de manga y coleccionistas dedicados eran lo suficientemente ricos como para pagar los enormes libros.

Si los fanáticos tienen suerte, los compradores publicarán fotos de su compra histórica en línea, por lo que en La Verdad Noticias mantendremos los dedos cruzados. A continuación, te compartimos más sobre el volumen de Shingeki no Kyojin que agotó la venta de su manga tamaño titán en minutos.

Precio del manga gigante de Attack on Titan

Así luce el manga gigante de Attack on Titan

Este manga tamaño titán tiene un precio de 165,000 yenes japoneses, o bien, aproximadamente $1,540 dólares. Mide 1 metro de alto y 70 centímetros de ancho, lo que lo hace de seis a siete veces más grande al tamaño de un manga japonés tradicional.

Además, el manga a gran escala de Attack on Titan pesa aproximadamente 13,7 kilogramos. Este manga del creador Hajime Isayama, por supuesto, fue parte de un lanzamiento de edición limitada y el sitio web de Kodansha abrió los pedidos.

¿Qué capítulo del manga va Shingeki no Kyojin?

La primera parte de la cuarta y última temporada de anime se quedó en el capítulo 116 del manga. La serie animada por estudio MAPPA regresará con la parte 2 en invierno de 2022 y los fanáticos podrán ver la serie desde la plataforma Crunchyroll; con subtítulos y doblajes en varios idiomas.

Shingeki no Kyojin podría haber terminado su manga, pero este récord mundial Guinness está llamando la atención sobre la serie impresa. Por supuesto, no pasará mucho tiempo antes de que Attack on Titan avance con el anime.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!