Shingeki no Kyojin publicará el capítulo 139 con páginas adicionales

Shingeki no Kyojin ha llegado a su fin, con el capítulo 139 del manga que concluye las aventuras de Survey Corps. Y ahora, parece que los fanáticos de la oscura y épica franquicia de Hajime Isayama tendrán más contenido que esperar en una próxima reimpresión.

El volumen 34 del manga Attack On Titan reimprimirá el capítulo final que ya se lanzó a través de Kodansha Comics, incluidas nuevas páginas escritas y dibujadas por el creador de la serie. Sin embargo, aún tenemos que descubrir qué contendrán estas nuevas páginas en términos de la historia o desarrollos de carácter.

La Verdad Noticias te recuerda que la cuarta temporada del anime ciertamente cambió las cosas para Survey Corps, con Eren Jaeger decidiendo tomar el asunto en sus propias manos y reuniendo a una banda de "Jaegeristas" para derrocar al ejército eldiano para facilitar una reunión entre él y su hermano Zeke.

(Foto: Kodansha) Personajes de Shingeki no Kyojin

¿Qué es el Plan de Eutanasia de Zeke Jaeger?

Con el Plan de Eutanasia, Eren y Zeke están intentando liberar a los Eldianos de la tragedia del mundo asegurándose de que ningún "Hijo de Ymir" nazca de nuevo en el futuro, también logrando liberar al mundo del poder del Titanes.

¿Cuándo termina el anime de Shingeki no Kyojin?

Los fanáticos del anime tendrán que esperar hasta principios del próximo año 2022 para ver cómo la historia de Eren Jaeger, Armin Arlert, Mikasa Ackerman y sus compañeros eldianos de Shingeki no Kyojin llega a su fin a través de la cuarta y última temporada de Studio MAPPA.

El capítulo final de Attack on Titan es bastante definitivo cuando se trata de concluir la historia de la guerra sin fin entre los Hijos de Ymir y la nación de Marley, lo que significa que lo más probable es que no veamos una serie secuela en ningún momento del futuro cercano.

Uniéndose a personajes como Demon Slayer y The Promised Neverland, la franquicia épica Shingeki no Kyojin ha puesto fin a la historia de Eren Jaeger, dejando a los fanáticos debatiendo si la serie terminó o no con un final digno de las historias anteriores.

