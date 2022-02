Shingeki no Kyojin muestra el regreso de Annie Leonhart a la temporada final

Ha pasado bastante tiempo desde que Eren Jaeger derrotó a la Titán Hembra, y Annie Leonhart decidió envolverse en una prisión de su propia creación para escapar de la posible tortura a manos de sus antiguos amigos dentro del Regimiento Scout.

Sin embargo, en los momentos finales del último episodio de Shingeki no Kyojin, vemos a Annie ser liberada de su encarcelamiento, lo que sugiere que Annie Leonhart tendrá un papel importante en los últimos episodios de la adaptación al anime mientras se prepara para entrar en contacto con algunas caras conocidas.

¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias hablará de spoilers. Recomendamos estar al día con el anime Attack on Titan The Final Season antes de seguir leyendo. Al momento de redactar este artículo, el anime ha estrenado un total de 81 episodios.

¿Dónde está Annie Shingeki no Kyojin?

Annie fue la primera agente encubierta descubierta dentro de las filas del Regimiento Scout y, aunque ha estado encerrada en su prisión cristalina desde el final de la primera temporada, logró hacer apariciones en esta última temporada gracias a flashbacks que mostraban a los espectadores cómo Annie, Reiner, y Bertholdt había llegado originalmente a la isla de Paradis.

La misión de Annie no fue fácil, ya que fue descubierta como la Titán Femenina cuando intentaba secuestrar a Eren Jaeger, pero fue derrotada tanto por el Titán de Ataque como por el Regimiento Scout, lo que detuvo su misión.

Con la promoción lanzada recientemente, Annie está lista para tener una gran reunión mientras intenta navegar por el nuevo status quo del mundo. Por otra parte, te recordamos que Shingeki no Kyojin anuncia el cambio de horario de la temporada final.

¿Cuándo regresa Annie Leonhart?

Vista previa de Attack on Titan Episodio 82 "El regreso de Annie"

El usuario de Twitter Hourly Hitch Ani compartió las imágenes capturadas de la promoción Attack On Titan para su próximo Episodio 82, en el que verá a Annie escapar de su prisión autoimpuesta y encontrarse con el miembro del Regimiento Scout conocido como Hitch.

Como se mencionó anteriormente, el mundo es un lugar muy diferente ahora desde que Annie se encerró en una prisión que ella misma creó para evitar posibles torturas y preguntas de sus antiguos amigos en el Regimiento Scout, ya que Eren Jaeger lidera innumerables Titanes colosales para eliminar a cualquiera que no tiene sangre eldiana en sus venas.

Si bien Annie Leonhart podría ser una Eldiana, su padre ahora está en la mira ya que sigue viviendo en la nación de Marley, lo que significa que la Titán Femenina podría tener alguna objeción al curso de acción actual de Eren.

No hace falta decir que espera que Annie tenga un papel importante en los episodios finales de esta última temporada de Shingeki no Kyojin. Para más información, puedes leer sobre Attack on Titan: Edad de los protagonistas en la temporada final.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!