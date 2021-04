Shingeki no Kyojin lanza una colaboración de ramen en Japón

El capítulo final de Shingeki no Kyojin aterrizó a principios de este mes, poniendo fin a la historia del Regimiento Scout. Ahora, parece que el gran final ha generado una colaboración inesperada entre la franquicia de Hajime Isayama y un productor de ramen japonés.

Si bien el ramen en sí no aparece tan a menudo en las aventuras de Eren, Mikasa y Armin, como en franquicias como Dragon Ball y Naruto, está claro que la compañía de Myojo Foods está buscando capitalizar el rumor que ha llegado como resultado del gran final del manga.

Myojo Foods en Japón compartió el nuevo empaque de arte para su ramen que tendrá un tema de Attack on Titan, que también permitirá a aquellos que compraron la taza de fideos participar en un sorteo de premios de anime de la serie oscura si los compran entre los mes de mayo y julio de este año:

Ramen de Myojo Foods y Shingeki no Kyojin

Foto: Myojo Foods con el mundo de Hajime Isayama

El mundo de los Eldianos dentro de los muros se encontró privado de una gran cantidad de avances sociales, comidas y bebidas. Durante la tercera temporada del anime, fuimos testigos de Zeke, Reiner y Bertholdt bebiendo café; un líquido que ninguno de los miembros del Regimiento Scout había encontrado antes.

Además, en la cuarta temporada de MAPPA, Survey Corps se infiltró en el funcionamiento interno de la nación de Marley, mezclándose con la sociedad tecnológicamente avanzada que mantiene a la raza eldiana bajo su control.

Aunque el manga de SNK podría haber llegado a su fin, el anime está programado para lanzar sus episodios finales a principios de 2022, poniendo fin a las aventuras animadas de Survey Corps.

Si bien el anime ha sido extremadamente fiel al material original, definitivamente será interesante ver si se realizarán cambios importantes en la batalla final entre los Eldianos y la nación de Marley.

La Verdad Noticias todavía no recibe información de una posible secuela o spin-off de la franquicia de anime creada por Hajime Isayama, pero eso no impedirá que Shingeki no Kyojin permanezca en la mente de los fanáticos en los próximos años.

