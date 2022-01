Shingeki no Kyojin lanza emotivo video musical de Akuma no Ko por Ai Higuchi

El siguiente artículo y video musical contiene grandes spoilers de la totalidad de Attack on Titan: Shingeki no Kyojin hasta este momento. Si no has visto hasta el último episodio de Attack on Titan Final Season Part 2, vuelve después de verlo.

El anime de Hajime Isayama está en pleno apogeo, ya que las cosas realmente comienzan a calentarse en cuanto a la historia. Para celebrar el principio del fin, Ai Higuchi ha publicado la versión especial completa del tema ED animado de su video musical en YouTube.

Anteriormente, informamos sobre el opening de Attack on Titan Temporada 4 Parte 2 “The Rumbling” letra en español. Ahora llegó el momento de conocer la versión completa de su tema de cierre; uno que se centra en los protagonistas Eren Jaeger y Mikasa Ackerman.

MV y letra del ending Akuma no Ko

Como puedes ver en el clip compartido por el YouTube oficial de Ai Higuchi, el tema presenta muchas escenas famosas a lo largo de la serie Shingeki no Kyojin para conmemorar su última temporada. Puedes verlo, y la letra completa en español, justo debajo:

"Una bala de hierro es prueba de justicia.

Cada vez que disparaba me acercaba más al héroe.

Si cierras los ojos y lo tocas,

El mal que tiene el mismo cuerpo y la misma temperatura.

¿No soy lo suficientemente bueno y él es mejor para ti?

Solo había una pared.

No llores por el destino con el que nacimos.

Porque todos somos libres.

Si tuviéramos alas como los pájaros,

podríamos ir a cualquier parte.

Si no tenemos un lugar al que regresar,

es posible que no podamos ir a ninguna parte.

No quiero simplemente vivir.

Este mundo es cruel, pero todavía te amo.

Aunque sacrifique todo, te protegeré.

Incluso si esto es un error, no lo dudo.

Lo que es correcto es creer en mí mismo fuertemente.

La escena de la lluvia de hierro cayendo.

Estaba en la televisión, que parece una película.

La guerra es una violencia estúpida.

Es la historia de un país no relacionado y desconocido.

Entonces, ¿por qué lo odio?

La razón por la que no puedo ocultar mis oscuros sentimientos,

ni siquiera puedo explicar por qué.

¿Cómo es que estamos llenos de contradicciones?

Una vez que se traduzca esta palabra,

no se entenderá el verdadero significado.

Lo que creo es, al abrir los ojos,

Solo el mundo que tocas.

No quiero simplemente vivir.

Este mundo es cruel, pero todavía te amo.

Aunque sacrifique todo, te protegeré.

La sombra de la persona que elegí, el cadáver de lo que arrojé.

Noté que lo que está creciendo dentro de mí es el hijo del mal.

Detrás de la justicia, dentro del sacrificio, hay un hijo del mal dentro de mi corazón".

¿Dónde ver Shingeki no Kyojin Temporada 4?

Imagen: MAPPA / Shingeki no Kyojin Temporada 4 Parte 2

Attack on Titan Final Season Part 2 se transmite actualmente tanto en Crunchyroll como en Funimation, con retransmisiones posteriores de cada episodio que aparecen en Hulu y Adult Swim.

