Shingeki no Kyojin inspira un genial cosplay de Mikasa Ackerman en TikTok

Es posible que Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) esté listo para el año, pero eso no impide que los fanáticos de Mikasa Ackerman se levanten. Mientras los internautas esperan el último lote de episodios de la temporada final, el fandom está haciendo todo lo posible para promocionarse entre sí.

Esto significa que un montón de cosplayers están probando suerte con los héroes restantes del anime, y uno está recibiendo un gran amor por su versión de Mikasa de la cuarta temporada de Attack on Titan.

La pieza proviene del usuario de Instagram kleinerpixel como se puede ver a continuación. El popular cosplayer, que también se puede encontrar en TikTok, decidió que era hora de probar su nueva versión de Mikasa. Entonces, si querías ver cómo se veía el equipo de sigilo del soldado en la vida real, bueno, ha llegado tu oportunidad.

El cosplay de Shingeki no Kyojin le da vida a Mikasa con una peluca de estilo corto y un atuendo completamente negro. El mono está forrado con detalles en bronce y una placa en el pecho con el emblema de Survey Scouts en un lado.

Por supuesto, Mikasa está armada con su espada habitual y equipo de maniobra. Y como todos sabemos, esta mirada en Mikasa es suficiente para infundir miedo en el corazón de casi cualquier persona. Al momento de redactar este artículo en La Verdad Noticias, la publicación supera los 27 mil me gusta.

Foto: Studio MAPPA / Mikasa y Eren Shingeki no Kyojin Temporada 4

Este conjunto de la cuarta temporada muestra el aspecto más elegante de Mikasa hasta la fecha y muestra lo lejos que ha llegado desde que se unió al ejército. Ahora, el viaje de la heroína está listo para cerrar después de una década en el aire.

El anime Shingeki no Kyojin promete poner fin a la historia de Mikasa junto a Armin y Eren cuando regrese el próximo año. Pero sabiendo cómo va la serie por Studio MAPPA, los fanáticos no confían en que Mikasa obtenga el final feliz que ciertamente se merece.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!