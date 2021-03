Shingeki no Kyojin: estos son los diferentes tipos de Titanes

Dentro de estos 11 tipos de titanes clasificaremos a los Nueve Titanes dentro de categorías individuales ya que terminan siendo entidades distintas dentro del manga y anime de Shingeki no Kyojin.

Comencemos con los Titanes Puros los cuales son conocidos también en la serie como Muku no Kyojin los cuales tienen una altura de entre 2 a 15 metros y parecen humanos. La mayoría de los titanes vistos durante el manga y anime pertenecen a esta categoría y han sido usados como armas de guerra desde su origen.

Por otra parte tenemos a los Titanes Anormales quienes han demostrado mucha más inteligencia y velocidad en batalla. Capaces de pensar y hablar estos titanes sirvieron de interesante contraste con los Puros y enseñaron a los humanos que no todos los gigantes que deambulan el mundo de Shingeki no Kyojin son iguales.

Los Nueve Titanes son nueve poderes de titanes que han pasado a través de los Eldianos por casi dos mil años y permiten a quienes los dominen transformarse sin perder su inteligencia además de que tienen acceso a habilidades como regeneración de partes del cuerpo específicas y curación acelerada

El Titán Fundador es el primero de los titanes con la habilidad de crear y controlar a otros y es el poder con el que cuenta Eren. Entre sus habilidades están la mencionada creación de titanes, alteración de la memoria y comunicación telepática.

Titán Acorazado, este gigante de Shingeki no Kyojin cuenta con gruesas placas endurecidas alrededor de su cuerpo que actúan como una defensa natural contra ataques externos. Además de esto este titán puede endurecer sus manos y pues para crear filosas garras.

Titán de Ataque, también en posesión de Eren este recibe recuerdos de sus poseedores pasados así como el de aquellos que lo obtendrán por lo que ha sido descrito como ‘el poder que trasciende el tiempo’.

El Titán Bestia es un poco más grande que los demás y exhibe rasgos más animales dependiendo del usuario. Además de su gran fuerza y capacidad destructiva tiene la habilidad de convertir a súbditos de Ymir en titanes.

Con más resistencia que otros de los Nueve Titanes, el Titán Carguero puede hacer misiones más largas sin tener que detenerse a descansar. Por lo general se desplaza en cuatro patas a una gran velocidad.

El Titán Colosal puede controlar energía producida durante su transformación para crear varios efectos además de que también puede crear una enorme nube de polvo. Como su nombre lo dice es conocido por su gran tamaño y capacidad física.

La Titán Hembra puede atraer a titanes puros lo cual puede resultar útil sin embargo los titanes convocados tienden a intentar atacarla y comerla aunque esta tiene una enorme resistencia y mobilidad.

Como su nombre indica el Titán Mandíbula tiene una quijada que puede destruir casi cualquier cosa con facilidad. Actualmente este titán se encuentra en posesión de Falco y se puede mover tan rápido como para tomar por sorpresa a algunos de los Nueve Titanes.

Por último pero no menos importante está el Titán Martillo de Guerra también está en posesión de Eren actualmente y es capaz de producir y manipular estructuras hechas de carne endurecida de titán con las cuales crea picos y navajas de sierra. Lo que lo separa de otros titanes es que su operador no necesita estar dentro de su nuca. Este ha sido un repaso a los titanes de Shingeki no Kyojin, en La Verdad Noticias seguiremos de cerca esta popular serie para traerte lo más reciente.

