Shingeki no Kyojin encabeza el ranking de anime 2022

Después de una encuesta reciente en Japón, los internautas han aprendido que Shingeki no Kyojin lidera los lanzamientos de anime de este año en lo que respecta a la satisfacción de la audiencia.

La temporada de anime de verano está aquí, y eso significa que los fanáticos están buscando la próxima gran serie de la industria. El año 2022 ya ha lanzado una gran cantidad de espectáculos impresionantes que van desde la acción hasta el romance y más.

La información proviene de Filmarks, uno de los principales servicios de revisión en Japón. El sitio web presentó una clasificación recientemente en la que pidió a los fanáticos que votaran por la mejor película, drama y animación japonesa en la primera mitad de 2022. Los resultados se contaron y resulta que Attack on Titan The Final Season Part 2 ganó la votación por un pelo.

Según los números, el anime Shingeki no Kyojin ocupó el primer lugar con una puntuación de 4,43 sobre 5. La segunda temporada de Kaguya-sama: Love Is War le siguió con una impresionante puntuación de 4,33.

Spy x Family, JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean y The Heike Story completaron las cinco mejores elecciones. Y para terminar entre los diez primeros, los fanáticos votaron por Teasing Master Takagi-san, Love Death + Robots temporada tres, Kotaro Lives Alone, Komi Can't Communicate temporada dos y My Dress-Up Darling.

Fuera de la televisión, proyectos de anime como Detective Conan: The Bride of Halloween lograron aterrizar en la lista de películas del sitio para 2022 hasta el momento. Otros, como Fruit Basket: Prelude, Free: The Final Stroke - Volume 2, y más también lograron el corte.

Visual de Shingeki no Kyojin Temporada Final Parte 3

Por supuesto, el anime Shingeki no Kyojin tuvo una carrera épica a principios de 2022, y hay más por venir para el anime. La serie Attack on Titan The Final Season Part 3 regresará en 2023 con su recta final de episodios.

Studio MAPPA supervisará el regreso final del anime cuando Eren se enfrente a sus antiguos aliados en una guerra sangrienta. Entonces, si necesitas ponerte al día con la serie, puedes encontrar Shingeki no Kyojin transmitiendo en Crunchyroll ahora mismo.

¡Mata ne!