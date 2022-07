Shingeki no Kyojin con Studio MAPPA fue la mejor decisión

Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) actualmente se está preparando para el regreso de su cuarta y última temporada del anime parte 3, y el escritor detrás de la serie habló sobre cómo el cambio en los estudios detrás de escena fue en última instancia para lo mejor de la serie en su conjunto.

La cuarta y última temporada comenzó hace un par de años y los fanáticos se sorprendieron al ver que no sería producida por WIT Studio como las tres temporadas anteriores, sino que sería asumida por Studio MAPPA, el estudio detrás de franquicias como Jujutsu Kaisen, Kakegurui, la próxima adaptación al anime de Chainsaw Man y más.

Durante una presentación especial en el escenario durante la Japan Expo este verano, como señaló @AttackOnFans en Twitter, el equipo detrás de Attack on Titan compartió algunos mensajes seleccionados sobre el progreso de la temporada final y el compositor de la serie Hiroshi Seko habló sobre qué esperar para Shingeki no Kyojin Temporada 4 Parte 3.

Imagen: Studio MAPPA / Shingeki no Kyojin Temporada 4 Parte 2

Como les explica a los fanáticos, el cambio en el detrás de escena del estudio antes de la temporada final tiene mucho más sentido en el gran esquema de la producción, ya que los cambios en el tono y la dirección de la serie en sí se reflejan aún más en cuánto ha cambiado la producción del anime.

“Creo que el cambio de estudio entre WIT Studio y MAPPA fue bueno porque representó el cambio en la dirección del trabajo”, comenzó Seko. "En la Parte 3, quiero seguir transmitiendo el sentimiento de desesperación. Estamos llegando al final después de 10 años, ha habido muchos cambios en el equipo, pero estoy feliz de llegar al final de la historia"

Entonces, si bien es un mensaje relativamente corto sobre la tercera temporada de la serie, Seko (quien ha sido el escritor principal detrás de la temporada final después de contribuir con el trabajo de los episodios de las tres temporadas anteriores) está claramente listo para que la serie termine.

Aunque los fanáticos estaban nerviosos por los cambios en el estudio y el personal al principio, al final de la Parte 2 de la última temporada, está claro que los fanáticos están listos para ver qué viene a continuación.

Attack on Titan Final Season Part 3 está programado para comenzar durante el calendario de anime de invierno de 2023, pero aún no se ha confirmado exactamente cuándo los fanáticos podrán verlo en acción. Mientras tanto, La Verdad Noticias te recuerda que puedes encontrar el manga original Shingeki no Kyojin de Hajime Isayama en Kodansha Comics.

