Shingeki no Kyojin anuncia el cambio de horario de la temporada final

La última temporada de Shingeki no Kyojin ha desatado el Rumbling, ya que Eren Jaeger planea eliminar a cualquiera que no tenga sangre de Eldian corriendo por sus venas. A la cuarta temporada solo le quedan unos pocos episodios antes de que llegue a su fin y, recientemente, se confirmó un cambio de horario para sus próximos episodios.

El Episodio 87 de Attack On Titan verá un ligero retraso, lo que significa que los fanáticos que siguen la guerra entre los marleyianos y los eldianos tendrán que esperar un poco más para el gran final.

En Shingeki no Kyojin: Attack on Titan Episodio 81, fuimos testigos de las consecuencias de Eren desatando el Rumbling, en el que las paredes cayeron como resultado de la liberación de Colossal Titans.

Con Armin, Mikasa y los otros Scouts derrotando a la gran cantidad de Titanes que se transformaron como resultado del grito del Titán Bestia, ahora ha surgido la difícil decisión en la que los Eldianos de Paradis deben decidir si siguen el plan de Eren o luchan contra el nuevo Titán Fundador para salvar un mundo que no ha hecho más que odiarlos desde el salto.

Nuevos horarios para el anime Shingeki no Kyojin

Nuevos horarios de Attack on Titan Episodios 84 y 87

Twitter Outlet Attack On Fans compartió que el Episodio 87 de Attack On Titan se transmitirá el 3 de abril en lugar del 27 de marzo, gracias en parte a un "programa especial". Algunos fans predicen que podrían estar insinuando un anuncio importante para la franquicia de Hajime Isayama.

Si bien Studio MAPPA no ha anunciado cómo terminará el anime Attack on Titan The Final Season Part 2, muchos fanáticos teorizan que la segunda mitad de la cuarta temporada no será el final.

Con MAPPA viendo un gran éxito con su película recientemente lanzada, Jujutsu Kaisen 0, tal vez estén planeando poner fin a la adaptación de anime de Hajime Isayama a través de una película, que documentaría la batalla final que involucra a los Eldianos y los Marleyianos.

Sin embargo, si Attack On Titan decide terminar su serie de anime, espere algunos momentos importantes y grandes bajas antes de que termine la historia del Regimiento Scout.

¿Cuándo sale Attack on Titan Season 4 Parte 2?

La segunda parte de la temporada 4 se estrenó el 9 de diciembre de 2022. Plataformas de streaming como Funimation y Crunchyroll, transmiten el anime con subtítulos y doblaje en español. La Verdad Noticias te recuerda que el Twitter oficial de Shingeki no Kyojin comparte las sinopsis y vistas previas de sus siguientes episodios.

