¿Shingeki no Kyojin adapta todo el manga en la temporada 4?

Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) se mantuvo en secreto la semana pasada, pero su silencio no durará. La cuarta temporada está lista para presentar su nuevo episodio el próximo fin de semana, y todos los ojos estarán puestos en la actualización.

Después de todo, el lanzamiento está destinado a cerrar la cuarta temporada a pesar de que el manga no se ha adaptado por completo. La Verdad Noticias te recuerda que el evento de Shingeki no Kyojin en AnimeJapan 2022 no dio a conocer detalles relacionados a una película o nuevos episodios d efomra oficial.

Anuncio de Shingeki no Kyojin en Twitter

Los fanáticos han asumido durante mucho tiempo que la cuarta temporada extendería su segunda parte, pero un nuevo informe sugiere que ese no será el caso. El Twitter oficial de Attack on Titan lo confirmó cuando compartió los detalles del Blu-ray de la cuarta temporada.

Según la actualización, los fanáticos tienen noticias oficiales de que la segunda parte de la cuarta temporada solo contiene 12 episodios. El último de ese lote debutará el 3 de marzo, por lo que puede ver el problema aquí. Después de todo, Attack on Titan Final Season Part 2 no está cerca de terminar el manga.

El creador Hajime Isayama terminó su manga más vendido hace un tiempo, y su lucha final lleva bastante tiempo. De hecho, se podría ordenar una temporada completamente más corta para adaptar todo, por lo que no hay forma de que el episodio 87 pueda hacerlo de una sola vez.

Antes de que alguien pregunte, Shingeki no Kyojin Episodio 87 tendrá el mismo tiempo de ejecución que todos los anteriores. Con esta actualización de video casero en mente, los fanáticos de Attack on Titan están comenzando a especular sobre el próximo movimiento de AOT.

✅Anunciaron el lanzamiento de Blu-ray "Attack on Titan OAD Archive" el cual tendrá los 8 OVA's de SNK



Fecha: 27 de Abril 2022



(Tendrá ilustraciones)



Estos episodios de #shingeki también están disponibles en @crunchyroll_la @funimation_la ������#AnimeJapan #AnimeNextLevel pic.twitter.com/FQe5i7Ek4p — Erika Rodríguez�� (@KikaRodz) March 27, 2022

Debe haber más anime por venir, por lo que algunos fanáticos creen que una película debe estar en camino que adapte la batalla final del manga. Esto viene inmediatamente después de varias películas de anime de gran éxito como Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mugen Train y Jujutsu Kaisen 0.

Tal proyecto traería una avalancha de fondos cuando termine el anime, pero una película es más difícil de lanzar a los fans de todo el mundo. Es por eso que otros piensan que la cuarta temporada de anime Shingeki no Kyojin obtendrá una extensión de último minuto, por lo que los fanáticos querrán estar atentos a los titulares este domingo.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!