Shingeki no Kyojin abre una cafetería en Texas y se vuelve viral

La historia de Shingeki no Kyojin podría haber llegado a su fin en las páginas del manga de Hajime Isayama, con el reciente lanzamiento del capítulo 139. Sin embargo, está claro que los fanáticos de la franquicia oscura todavía están encontrando formas únicas de celebrar la serie, como un Pop-Up (restaurante o cafetería temporal) de Texas.

La cuarta temporada de la adaptación de anime, creada por Studio MAPPA, todavía tiene algunos momentos importantes antes de que cierre la historia del Regimiento Scout, pero los fanáticos pueden esperar ver los capítulos finales de Eren, Armin y Mikasa comenzar nuevamente a principios del próximo año 2022.

La tienda Pop-Up en Houston Texas no solo parece tener una gran cantidad de mercadería para que los fanáticos de Shingeki no Kyojin la agreguen a su colección, sino también bebidas originales que recrean de manera divertida algunos de los aspectos más oscuros de la serie. La Verdad Noticias te comparte el TikTok viral de la cafetería temática:

Entre los productos originales de la cafetería de Attack on Titan se destacó a un "Armin tostado" y una bebida que tiene una jeringa de "líquido cefalorraquídeo" adjunta. Está claro que los propietarios del Pop-Up definitivamente se están divirtiendo al encontrar una nueva forma de capitalizar la fantasía de Hajime Isayama.

¿Shingeki no Kyojin tendrá secuela?

Una secuela o una serie derivada parece poco probable para Attack On Titan en un futuro cercano, lo cual no es sorprendente considerando lo cerrada que parece la última entrega del manga. Aún así, definitivamente no esperamos que la influencia de la serie disminuya durante años.

(Foto: Kodansha) Portada capítulo 139 - Shingeki no Kyojin

Shingeki no Kyojin definitivamente se ha ganado su lugar como una de las franquicias de anime más grandes jamás creadas, habiendo encontrado popularidad en todo el mundo gracias a su tono oscuro y ritmos idiosincrásicos de la historia. Los fanáticos pueden revivir la serie de anime en Crunchyroll y Funimation.

