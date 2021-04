Shingeki no Kyojin: Voz de Eren Jaeger agradece a Hajime Isayama

Shingeki no Kyojin llegó al final de su manga tras 139 capítulos. La serie oficialmente se despide tras su debut en 2009 y el creador Hajime Isayama está recibiendo mucho cariño de sus fanáticos en redes sociales. Uno de los más destacados es Yuki Kaji, el hombre que interpreta a Eren Jaeger en la adaptación de anime.

Yuki Kaji se sumó al movimiento en agradecimiento de Hajime Isayama, creador de Attack on Titan, y por medio de su cuenta oficial de Twitter compartió un emotivo mensaje donde también prometió seguir apoyando a Eren hasta su final en la pantalla chica.

La publicación original ya cuenta con más de 20 mil me gusta y gracias al usuario "@edomonogatari", los fanáticos de Shingeki no Kyojin recibieron una fiel traducción a las palabras del actor. La Verdad Noticias te comparte la publicación y traducción abajo:

"Las palabras de Yuki Kaji continúan alegrando a los fanáticos"

“Hajime Isayama-sensei, gracias por otorgarnos el manga Attack on Titan. Muchas gracias por el increíble viaje. Dedicaré mi corazón a expresar a Eren Yeager en el anime hasta el final. Nuestra pelea está lejos de terminar !!!’”, escribió Yuki Kaji en Twitter.

¿Dónde puedo ver Shingeki no Kyojin?

También conocido como Ataque a los Titanes en países de habla hispana, es una serie de manga disponible para leer en Kodansha o en el sitio de Crunchyroll. Las cuatro temporadas de anime están disponibles en Crunchyroll, Funimation y Netflix (solo en algunos países).

Aunque el final de Shingeki no Kyojin llegó en sus páginas de manga, lo cierto es que Studio MAPPA regresará con la parte 2 de la temporada 4 en invierno de 2022. Su adaptación a la serie de Hajime Isayama recibió críticas mixtas, sin embargo, el programa se mantiene como uno de los más vistos en el mundo.

Dato: #ThankYouIsayama es viral en Twitter para celebrar Attack on Titan

¿Qué sientes tras leer Attack on Titan Capítulo 139? ¿Consideras que el universo de Eren Jaeger merece una secuela o lo mejor es quedarse con el final actual? Te recordamos que Yuki Kaji también es conocido por ser la voz de Meliodas en Nanatsu no Taizai, Sonic Velocidad del Sonido en One Punch Man, entre muchos personajes más.

