Shingeki no Kyojin: The Final Season Part 3 adelanta su estreno pero en 2 partes

El esperado clímax del anime Attack on Titan adelantó su estreno para esta primavera de 2023. Sin embargo, los productores de Studio MAPPA informaron que Shingeki no Kyojin: The Final Season Part 3 se dividirá en dos partes.

La temporada final para la adaptación al anime del manga escrito e ilustrado por Hajime Isayama, es una de las más esperadas por fanáticos de la cultura otaku. Aunque su serie se dividió en múltiples partes, la calidad de animación no defraudó con cada entrega; incluyendo las primeras tres temporadas producidas por WIT Studio.

Con la confirmación del anime Attack on Titan temporada 4 parte 3 (en dos partes), la espera para conocer su final se extendió. A continuación, La Verdad Noticias te comparte las fechas de estreno para la Parte 3 de la Temporada Final de Shingeki no Kyojin.

¿Cuándo sale Shingeki no Kyojin temporada 4 final?

La primera parte de la temporada 4 final será estrenada el próximo 3 de marzo de 2023 en Japón, gracias a una emisión especial de la televisora japonesa NHK. La segunda parte de Shingeki no Kyojin: The Final Season Part 3 también llegará en 2023, pero no tenemos una fecha de lanzamiento oficial para la temporada 4 parte 4.

“Una mitad ahora... y la segunda cuando se pueda”, informó el medio Espinof sobre SNK Temporada 4 Parte 3.

Si te preguntabas cuántos capítulos va a tener Attack on Titan temporada 4 parte 3, debes saber que tampoco tenemos un número de episodios que tendrá cada una de sus dos partes. Lo anterior es muy importante, dado el poco material que queda por adaptar del manga.

Te puede interesar: Attack on Titan: ¿Harán un spin-off de Levi Ackerman?

¿Dónde ver Shingeki no Kyojin temporada 4 Parte 3?

Visua de Shingeki no Kyojin: The Final Season Part 3

Puedes ver todas las temporadas del anime Shingeki no Kyojin desde la plataforma de streaming Crunchyroll, en su idioma original japonés, con subtítulos o doblaje en español latino. La temporada 4 (final) de SNK ha tenido un total de veintiocho episodios hasta ahora.

