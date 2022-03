Shingeki no Kyojin Temporada 4 Parte 2 terminará en el Capítulo 130 del manga

Shingeki no Kyojin Temporada 4 Parte 2 (Attack on Titan The Final Season Part 2) se acerca a su fin y, según una filtración reciente, la parte 2 de la temporada final terminaría en el capítulo 130 del manga. Bueno, aquí en La Verdad Noticias está todo lo que necesitas saber al respecto.

Attack on Titan de MAPPA es definitivamente una de las mejores series de anime en este momento. Escrito e ilustrado por Hajime Isayama, el manga Attack on Titan se desarrolló desde septiembre de 2009 hasta abril de 2021.

El manga contó con un total de 139 capítulos recopilados en 34 volúmenes. Entonces, los fanáticos del manga de acción oscura Shingeki no Kyojin ya saben cómo termina la historia de Eren Jaeger. Sin embargo, los fanáticos del anime aún no saben cómo concluiría la historia.

Foto: MAPPA / Póster de Shingeki no Kyojin Temporada 4 Parte 2

La serie de anime Attack on Titan se encuentra en su última temporada y, actualmente, se han lanzado ocho episodios de la parte 2. El episodio anterior adaptó el Capítulo 126 de la serie de manga, y tanto el capítulo como el episodio de anime se titularon "Orgullo". Recuerda que Shingeki no Kyojin anuncia el cambio de horario de la temporada final.

Además, está confirmado que el episodio de esta semana, titulado "La noche del fin" , adaptará el Capítulo 127. Y después de que salga el episodio 9 de la Temporada 4 Parte 2 este domingo, nos quedarán tres episodios más antes de que la temporada llegue a un final.

Entonces, los fanáticos ya se preguntaban cómo MAPPA planea cubrir más de diez capítulos en solo tres episodios. Bueno, parece que MAPPA tiene diferentes planes para la serie de anime.

Episodio final de Shingeki no Kyojin Temporada 4 Parte 2

Según SPY en Twitter, el episodio 12 de Attack on Titan Season 4 Part 2 se titula "The Dawn of Humanity". En la serie de manga, este es el título del Capítulo 130. Entonces, se podría decir que la Parte 2 de la Temporada final podría terminar en ese capítulo.

Si ese rumor es cierto, los últimos nueve capítulos de la serie de manga no serán animados como parte de la temporada final, parte 2. A partir de ahora, es difícil decir qué planea hacer MAPPA después del Episodio 87.

Algunos fanáticos especulan que habrá una Parte 3 del anime y que podría lanzarse una película después de eso para concluir la historia. Sin embargo, es difícil estar seguro sobre la Parte 3 o una película de anime hasta que escuchemos algo oficial de MAPPA.

Afortunadamente, el anime de Shingeki no Kyojin tendrá un panel especial en AnimeJapan el 27 de marzo de 2022, por lo que pronto aprenderemos algo sobre el futuro del anime.

