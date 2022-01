Shingeki no Kyojin Temporada 4 Parte 2: ¿Cuándo y dónde ver Attack on Titan?

En este momento, los fanáticos del anime están contentos. Demon Slayer Yukaku-hen está actualmente en pleno apogeo, pero ahora es el momento para el grande: La última temporada de Shingeki no Kyojin, titulada Attack on Titan The Final Season Part 2.

El espectáculo, que presenta a humanos enfrentándose al gigantesco "Titán" devorador de hombres en un universo de estilo medieval postapocalíptico, se encuentra entre los animes más populares del planeta. Ahora, podemos ver concluir la historia.

La segunda parte de la temporada 4 comenzó oficialmente en los servicios de transmisión Crunchyroll y Funimation este domingo 9 de enero. Los episodios se lanzarán semanalmente a partir de este momento. Recuerda que Shingeki no Kyojin inicia segunda parte de su temporada final con nuevo opening y ending.

¿Dónde puedo ver Attack on Titan?

Shingeki no Kyojin está disponible para transmitir en Crunchyroll y Funimation, además de Hulu y Adult Swim. Pero si quieres mirar lo antes posible, tu mejor opción es Crunchyroll y Funimation. Ambas plataformas tendrán los últimos episodios antes.

Vale la pena señalar que Crunchyroll pareció tener algunas dificultades el domingo, ya que los fanáticos acudieron al servicio para ver el primer episodio de la temporada 4 parte 2, y su plataforma se cayó por unos minutos.

¿Cuándo salen los nuevos episodios de Attack on Titan?

Crunchyroll comparte los horarios para ver Shingeki no Kyojin

El primer episodio de la segunda parte de la cuarta y última temporada de Shingeki no Kyojin ya está disponible tanto en Crunchyroll como en Funimation, pero ¿cuándo podemos ver más?

El anime de Studio MAPPA y Hajime Isayama se emite simultáneamente con lanzamientos episódicos en Japón. Este domingo, el primer episodio se lanzó a las 12.45 pm PST (2:45 pm México), por lo que puede esperar que los nuevos episodios caigan semanalmente a esa hora.

Entonces, esencialmente ve a Funimation o Crunchyroll a las 12.45 pm PST (2:45 pm México) para ver nuevos episodios del programa cada domingo. Vale la pena señalar que estos episodios serán subtitulados, no doblados. En otras noticias, puedes leer 10 series de anime que necesitas volver a ver para apreciarlas por completo.

¿Cuántos episodios quedan de Shingeki no Kyojin?

Imagen: MAPPA / Shingeki no Kyojin The Final Season Part 2

Según el estudio de animación japonesa Studio MAPPA, el equipo que produce el anime, la segunda parte de "Shingeki no Kyojin Temporada 4" tiene 12 episodios en total. Ahora que el estreno de la temporada está en vivo, eso significa que solo quedan 11 episodios más del programa Shingeki no Kyojin en el tanque.

¿Cuándo estará disponible el doblaje de Attack on Titan?

Dejando a un lado los argumentos sobre las cualidades de los doblajes y los subs, si prefieres esperar el doblaje en español latino de la última temporada de AOT, podrías estar esperando por un tiempo.

Por lo general, se tarda alrededor de un mes desde el lanzamiento para que las versiones dobladas del programa comiencen a aparecer en Crunchyroll y Funimation. Finalmente, recordemos que Funimation emitirá episodios especiales de Attack on Titan.

