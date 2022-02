Shingeki no Kyojin: SiM “The Rumbling” lanza versión completa y nuevo MV

Attack on Titan: SiM “The Rumbling” lanza versión completa y nuevo MV

Se lanzó una versión completa de “The Rumbling” de SiM en las plataformas de transmisión de música digital, junto con una nueva portada visual. La canción se está utilizando actualmente como el tema de apertura principal de Shingeki no Kyojin: Attack on Titan The Final Season Part 2.

También se lanzó un clip especial que muestra un video musical de la canción de la banda. Presenta a SiM interpretando la canción dentro de una gran huella mientras se escucha un estruendo distante. Luego, el pie de un titán gigante pisa fuerte para hacer acto de presencia.

Anteriormente, en La Verdad Noticias informamos sobre el opening de Attack on Titan Temporada 4 Parte 2 “The Rumbling” letra en español. Desde su lanzamiento el 9 de enero de 2022, el tema de apertura (versión corta) ha superado los 34.5 millones de reproducciones en el YouTube de Anime PONY CANYON.

Nuevo video musical de “The Rumbling” por SiM

Otros récords que “The Rumbling” ha disfrutado son ocupar el puesto número 4 en la lista viral global de Spotify y alcanzar la cima de la lista Hot Hard Rock Songs de Billboard el 29 de enero (versión corta).

El opening del anime Attack on Titan: The Final Season Part 2 también se ha incluido en las listas de Hot Rock & Alternative Songs de Estados Unidos y UK Rock & Metal Singles, respectivamente. La lista de rock de iTunes también informó que la canción alcanzó los diez primeros lugares en 28 países de todo el mundo.

Attack on Titan: The Final Season Part 2 está siendo transmitido actualmente por Crunchyroll y Funimation en América del Norte y países seleccionados de todo el mundo. Cada episodio de la temporada 4 fue animado por Studio MAPPA, en lugar de WIT Studio.

¿Cómo se llama el último opening de Shingeki no Kyojin?

Foto: SiM en Twitter

El último opening de Shingeki no Kyojin Temporada 4 se llama “The Rumbling” y es interpretado por SiM. La versión completa de The Rumbling ahora se puede transmitir en plataformas de transmisión de música como Spotify, Apple Music, iTunes, entre otras.

