Shingeki no Kyojin: ¿Recuerdas el CROSSOVER con Avengers?

Sin duda Shingeki no Kyojin, conocido también como Attack on Titan, es uno de los animes más populares actualmente y con el final de esta cerca el interés alrededor de la serie ha aumentado lo que ha llevado a algunos fans a ‘re descubrir’ el interesante crossover que la serie tuvo con una de las propiedades más importantes del gigante de los cómics Marvel: los Avengers.

El crossover de Shingeki no Kyojin y Avengers contiene momentos épicos como Hulk peleando contra el Armored Titan.

Este crossover de Shingeki no Kyojin con los Avengers fue una colaboración oficial entre la editorial de Attack on Titan, Kodansha, y Marvel que se publicó en un one shot que tambien apareció en el tomo #0 de Marvel Secret Wars.

Y es que es difícil de entender como este alucinante crossover con Marvel no es más conocido entre los fans del anime y manga de Shingeki no Kyojin ya que tiene impresionantes momentos como Hulk contra el Armored Titan, los Guardianes de la Galaxia contra el Titán Colosal y hasta Spider-Man entrando a la acción contra un par de titanes.

Fans ‘re descubren’ crossover de Shingeki no Kyojin y Marvel

Fue la publicación en Twitter de @highjournals la encargada de traer de vuelta a los reflectores el ‘olvidado’ crossover de Shingeki no Kyojin y los Avengers recibiendo respuestas que confirmaron que esta colaboración con Marvel sigue manteniéndose en la oscuridad para algunos fans.

