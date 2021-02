Shingeki no Kyojin ¿Por qué Armin fue una mejor opción que Erwin?

La cuarta temporada de Shingeki no Kyojin está en pleno apogeo y con solo seis episodios más antes de que este último viaje de Survey Corps llegue a su fin, parece que el manga busca concluir la batalla final de Armin y sus amigos con la última entrega.

Recientemente, parece que Attack on Titan está demostrando por qué salvar a Armin Arlert fue, en última instancia, la elección correcta sobre Erwin Smith. ¡Advertencia! La Verdad noticias seguirá en un territorio de spoilers sobre el manga y anime de Hajime Isayama.

Armin siempre fue el elegido en Attack on Titan

Aunque muchos creían claramente que el Capitán Erwin Smith era el correcto para salvar cuando se trataba de los episodios finales de la tercera temporada, está claro que Armin Arlert como el Titán Colosal era el camino correcto para salvar el mundo.

La última entrada al manga de Shingeki no Kyojin, capítulo 137, vio a Armin tener una conversación sincera con Zeke Jaeger, rompiendo sus puntos de vista sobre la paz y cómo las actividades más mundanas podrían verse como "verdadera libertad" al final del día.

Desde lanzar una pelota de béisbol hasta correr colina arriba, Arlert fue capaz de abrirse paso hasta Zeke, y al hacerlo, avanzar a todos los Nueve Titanes anteriores en el "plano espiritual" de Eldia, cambiando el rumbo contra Eren Jaeger y el poder del Titán Fundador corriendo por sus venas.

Erwin definitivamente podría no haber tenido tantos momentos pacíficos en su vida como Armin, habiendo sacrificado mucho para salvar a sus compañeros soldados en el Cuerpo de Exploración una y otra vez. Aunque Erwin como el Titán Colosal podría haber sido aún más poderoso, todo se redujo al estilo "fuera de la caja" de Armin que finalmente pudo salvar el mundo y derrotar a Eren en su nueva forma.

Armin y Erwin en Shingeki no Kyojin

Si bien siempre habrá un debate sobre si Erwin debería haber sido el que se salvó al final de la tercera temporada de Shingeki no Kyojin, los lectores no pueden negar que la estrategia de Armin en este último capítulo 137 fue un éxito y, en última instancia, podría no haber funcionado para alguien como Erwin.

