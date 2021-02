Shingeki no Kyojin: Lowcostcosplay lo VUELVE a hacer con esta versión de Sasha

Sasha Blouse es uno de los personajes más populares del anime y manga de Shingeki no Kyojin y continúa sobresaliendo incluso casi al final de la adaptación animada que llegará en Abril por lo que no es de extrañar que Lowcostcosplay haya decidido homenajearla a su estilo.

Esta no es la primera vez que Lowcostcosplay usa su ingenio para sorprendernos con divertidas versiones de los personajes de Shingeki no Kyojin.

Y es que el creativo Lowcostcosplay es famoso por realizar divertidas versiones de personajes utilizando los elementos mínimos y el caso de Sasha no ha sido la excepción como podemos ver en la imagen que publicó en su cuenta de Instagram.

Aunque Sasha ya no ocasione tantos momentos divertidos en el anime de Shingeki no Kyojin las risas no han faltado en la hilarante versión de bajo presupuesto realizada por Lowcostcosplay.

Cosplay de Sasha hace que nos preguntemos algo

Este ingenioso cosplay trae un tema importante a la mesa: ¿Cómo carga Sasha con carne bajo la chaqueta sin hacer un desaste? Como muestra la hilarante versión de Lowcostcosplay esto no sería nada práctico, ni limpio, en la vida real.

Y es así como Lowcostcosplay ha traído algo de humor al intenso final al que se dirige tanto el anime como el manga de Shingeki no Kyojin aunque flota la duda aún entre los fans de que pudiera haber una continuación de ambos.

Mientras esperamos la respuesta en La Verdad Noticias seguiremos de cerca ambos finales de Shingeki no Kyojin para traerte lo más reciente de esta popular franquicia. ¿Qué te ha parecido esta versión de Sasha por parte de Lowcostcosplay? Déjanos saber en los comentarios.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!