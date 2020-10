Shingeki no Kyojin: Los 10 personajes favoritos de los fans

El próximo diciembre marca un período especial para los fanáticos de Attack on Titan en todo el mundo. Es durante dicho período cuando está programado el lanzamiento de la temporada más esperada de la serie de anime. Es una gran noticia, por decir lo menos. Para la próxima temporada, los fanáticos esperan más emocionantes encuentros entre humanos y titán, o más bien, encuentros entre humanos y humanos basados en cómo se está cocinando la trama.

Con eso fuera del camino, esta lista explorará un aspecto que contribuyó en gran medida y continúa contribuyendo al inmenso éxito de Attack on Titan, los personajes. Sin sus personajes increíblemente escritos, Attack on Titan sería como un bistec sin condimentos. Es innegable que la serie está infestada de un carácter asombroso, pero solo unos pocos se destacan entre las masas. Estos son los personajes más destacados.

10. Historia / Christa

Historia Reiss

Christa Lenz, que antes era tímida, experimentó un desarrollo innovador y se transformó en su forma de reina, Historia Reiss. Durante la primera mitad de la serie, se podría argumentar que Historia pasó desapercibida para todos en su mayor parte.

Eso se puede atribuir principalmente a su personaje prototípico de chica buena. Ahora, sin embargo, los fans ni siquiera pueden apartar la vista de ella incluso si quisieran.

9. Jean Kristein

Jean Kristein

Si Historia mantuvo un perfil bajo durante sus primeros días, entonces Jean tenía un perfil inexistente. Su propia existencia se vio ensombrecida por las entidades brillantes que son Eren y el escuadrón. Francamente, la mayoría de los fanáticos tenían la impresión de que Jean solo estaba allí para cumplir con los números.

¿Jean tomó la comunidad por sorpresa cuando su resplandor comenzó a hacerse evidente? Incluso personas como Reiner no llegaron a esta lista; un testimonio sólido de la posición de Jean en el fandom.

8. Annie Leonheart

Annie Leonheart

Annie Leonheart, también conocida como la titán femenina, es una de las favoritas indiscutibles de los fanáticos. Hizo su debut tan pronto como el resto de la pandilla. Pero a diferencia de Historia y Jean, que se vieron privados de tiempo en pantalla, Annie siempre permaneció en el centro de atención.

Además, la secuencia de eventos que siguió a la exposición de su verdadera identidad agregó varias capas más a su personaje que la hicieron aún más agradable.

7. Sasha Blouse

Sasha Blouse

Attack on Titan es una serie en la que las cosas van de 1 a 100 con bastante rapidez. Se necesita un personaje con payasadas extravagantes como Sasha para mantener el equilibrio de la serie. No solo es uno de los personajes más divertidos de la serie, sino que también es uno de los soldados más valientes de la humanidad.

Los fanáticos de Sasha se encontrarán con un verdadero placer cuando la próxima y última temporada confirmada de la serie llegue a las pantallas. A falta de una mejor descripción, será una montaña rusa emocional.

6. Hange Zoe

Hange Zoe

Después de la caída de Erwin, Hange tomó el timón como el nuevo comandante del Cuerpo de Inspección. Si bien todavía no hemos visto mucha acción de comandante de ellos en el anime, la próxima temporada nos cubrió.

5. Armin Arlert

Armin Arlert

Próximamente está Armin Arlet, uno de los personajes centrales de la serie y amigo de la infancia de Eren. Es un personaje que la mayoría de los fanáticos consideraron débil en su presentación. Poco sabíamos que Armin actuaría como el alma del Cuerpo de Encuestas más adelante en la línea.

Los fanáticos que se pusieron al día con el manga son plenamente conscientes de la importancia y los logros pendientes de Armin.

4. Erwin Smith

Erwin Smith

Erwin es definitivamente uno de los personajes más rudos que aparecen en Attack on Titan. Gracias a sus esfuerzos, la humanidad pudo capear catástrofe tras catástrofe. Fue un gran líder que aprovechó el potencial de sus subordinados.

Nada podría hacer que este hombre perdiera la calma; ya sea perdiendo su brazo por un titán hambriento o perdiendo su vida por otro titán hambriento.

3. Eren Jaeger

Eren Jaeger

Eren Jaeger es sinónimo de desarrollo de personajes. Desde el principio, debutó como un adolescente molesto impulsado por una fuerte fuerza de venganza. Sin embargo, a medida que avanzaba la serie, Eren seguía volviéndose cada vez menos molesto y cada vez más agradable.

Llegó un punto en el que los fanáticos se olvidaron por completo del yo pasado de Eren y comenzaron a verlo desde una nueva perspectiva. Con toda probabilidad, la calificación de los fanáticos de Eren aumentaría aún más una vez que comience a transmitirse la próxima temporada.

2. Mikasa Ackerman

Mikasa Ackerman

Mikasa fue una de las favoritas de los fanáticos desde el principio. Incluso ahora, 3 temporadas después, Mikasa aún conserva su brillo. Ella nunca perdió su relevancia, pero de hecho, se volvió más relevante a medida que avanzaba.

Este bien podría ser un veredicto en el corazón de todos los fanáticos de Attack on Titan, pero no está de más iluminar lo que no se sabe; Mikasa es la mejor chica no atendida de Attack on Titan.

1. Levi Ackerman

Levi Ackerman

Al principio de esta lista está, para sorpresa de nadie, Levi. Un asesino de titán rudo certificado, y posiblemente el personaje más genial que jamás hayas conocido en el verso del anime. La posición de Levi como el mejor chico de Attack on Titan es muy merecida.

Ningún otro personaje se le acerca en ese sentido. Eren, su principal contendiente, está a 66.000 favoritos de él. Es más una victoria unilateral que una competencia.