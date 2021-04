Shingeki no Kyojin: Hajime Isayama primero diseñó a Pieck como un hombre

Shingeki no Kyojin terminó la primera mitad de la cuarta y última temporada de su anime con un gran suspenso, ya que la nación de Marley promete un ajuste de cuentas contra los eldianos y Eren Jaeger. Con la serie programada para regresar en 2022, los diseños originales del Titan Carguero han encontrado su camino en línea.

Pieck Finger tuvo un papel importante en la temporada final del anime, está claro que todo el poder de los Nueve Titanes es crucial para ponerle fin a la franquicia Attack on Titan que se ha convertido en una de las más grandes del mundo.

¿Pieck originalmente era un hombre?

El creador Hajime Isayama aparentemente tenía planes muy diferentes para el Titán Carguero, y el plan original del mangaka era que Pieck fuera un hombre de mediana edad llamado “Oliver Pieck” en lugar de una mujer más joven. Esto obviamente habría tenido grandes cambios para el eldiano que trabajó en nombre de Marley.

"Buen cambio porque Pieck es la mejor chica", comentó Ken Xyro en Twitter

El usuario de Twitter Ken Xyro compartió los diseños originales para el lado humano del Titán Carguero, quien ayudó a salvar la vida de sus compañeros más de una vez en Attack On Titan. La Verdad Noticias te invita a ver el boceto arriba.

Pieck Finger en forma humana y a un lado su forma Titán Carguero

La cuarta temporada nos dio nuestro primer vistazo al Carguero en forma humana, la guerrera marleyana conocida como Pieck, que se ha acostumbrado tanto a estar en su forma de Titán que a menudo se la ve arrastrándose por el suelo incluso cuando no está en el campo de batalla.

No hace falta decir que Pieck seguirá teniendo un papel importante en la segunda mitad de la cuarta temporada. Pero si los fanáticos de Shingeki no Kyojin tienen algo muy en claro de ella, es que su personalidad es todo menos la de una mujer débil; especialmente al verla en Attack on Titan capítulo 139 del manga.

