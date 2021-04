Shingeki no Kyojin: Hajime Isayama ha entregado el capítulo final

Shingeki no Kyojin está a solo unos días de su capítulo final, y la emoción del fandom es difícil de precisar. El temor y el entusiasmo de los fanáticos son palpables a medida que se acerca la fecha del clímax. Y gracias a una nueva actualización, los fanáticos se enteraron de que el último capítulo del manga se envió para su publicación.

Todo salió a la luz cuando la página oficial de Attack on Titan en Japón compartió la nota. Fue allí donde el creador Hajime Isayama pasó un mensaje a los fanáticos confirmando que había enviado su capítulo final para su publicación.

La Verdad Noticias te comparte la publicación abajo y a continuación, la traducción en español del mensaje por el creador de Shingeki no Kyojin: "Lo he enviado", escribió. "A partir de ahora, Attack on Titan es una serie que espero que lea la mayor cantidad de gente posible, ¡así que gracias por su apoyo!"

"Los fanáticos dieron las gracias en los comentarios"

Estreno de Shingeki no Kyojin: Capítulo 139

Actualmente, Attack on Titan está programado para publicar su capítulo 139 el 6 de abril de 2021. Por supuesto, es probable que los spoilers se publiquen varios días antes del lanzamiento oficial, por lo que debes estar atento.

Si no desea que se te presenten spoilers descarriados, harías bien en desconectarse de las redes sociales por un minuto. O al menos, sería inteligente incluir en la lista negra las palabras clave vinculadas a Attack on Titan o Shingeki no Kyojin por el momento.

Como puedes imaginar, hay muchos fanáticos ansiosos por ver este final, y la serie de acción oscura empeoró su ansiedad con su capítulo más reciente. La gran actualización terminó con una muerte impactante, cuando Mikasa hizo lo que tenía que hacer.

La heroína terminó matando a Eren Jaeger decapitando al protagonista cuando no renunciaba a su misión genocida. Ahora, no se sabe cómo terminará la Shingeki no Kyojin, pero lo sabremos a finales de la próxima semana.

