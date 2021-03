Shingeki no Kyojin: Fecha de lanzamiento y horarios para ver el episodio 73

El lanzamiento semanal del próximo episodio de la temporada final de Shingeki no Kyojin toma lugar este domingo. Con 3 episodios más antes de que caigan las cortinas, los fanáticos están esperando los spoilers del episodio 14 de la temporada 4.

El próximo Attack on Titan, episodio general 73 de anime (Temporada 4 Episodio 14), titulado “Savagery” (Salvajismo), se lanzará en línea el 14 de marzo en televisión, así como en plataformas seleccionadas de Crunchyroll y Funimation a nivel mundial.

El episodio 72 de Shingeki no Kyojin se trataba de "tenemos que al menos sacar a estos niños del bosque". Para justificar el nombre de "Niños del bosque", los fanáticos vieron cómo se estaba gestando una pelea en la isla Paradis.

El enfrentamiento entre Nicolo y Gabi en el restaurante de Prior es alucinante. Una espantosa trama paralela se revela entre Eren y sus militantes Jeageristas. El episodio 73 presentará una trama engañosa de cómo Zeke y Yelena son imparables.

Zeke parece ser una mente malvada con su lealtad no hacía Marley, Paradis o el Imperio New Eldian, sino a sí mismo. Continúa leyendo La Verdad Noticias para conocer la fecha y los horarios de lanzamiento del episodio 14 de la temporada 4.

Horarios para ver Shingeki no Kyojin: Episodio 73

Los Jaegeristas se levantan en Shingeki no Kyojin

Hora estándar del Pacífico: 12:45 p.m. PST Domingo, 14 de marzo de 2021 (América)

Hora estándar central - 2:45 p.m. CST Domingo, 14 de marzo de 2021 (América)

Hora estándar del este - 3:45 PM EST Domingo, 14 de marzo de 2021 (América)

Hora británica- 8:45 PM GMT Domingo, 14 de marzo de 2021 (Reino Unido)

Hora de Europa Central- 9:45 PM CET Domingo, 14 de marzo de 2021 (Europa)

Hora estándar de la India: 3 a. M. IST, lunes 15 de marzo de 2021 (India)

Hora de Filipinas: 4:45 a.m. PHT Lunes 15 de marzo de 2021 (Filipinas)

Hora de Corea: 5:45 a.m. KST Lunes 15 de marzo de 2021 (Corea)

Hora de Australia: 8:15 a.m. ADHT Lunes 15 de marzo de 2021 (Australia)

Hora de Nueva Zelanda: 9:45 AM NZDT Lunes 15 de marzo de 2021 (Nueva Zelanda)

Las versiones de transmisión simultánea de Attack on Titan: The Final Season de cada episodio se transmiten en Funimation y Crunchyroll. Los episodios se pueden ver desde cualquier lugar en iOS, plataformas Android, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S y Nintendo Switch.

Crunchyroll también ofrece 14 días de prueba. Existe una versión gratuita del sitio de streaming para aquellos que no quieren invertir. Sin embargo, la versión gratuita incluye anuncios. Recuerda el creador Hajime Isayama finalizará el manga de Shingeki no Kyojin el 9 de abril.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!