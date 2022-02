Shingeki no Kyojin Episodio 83 muestra a Connie reteniendo a Falco como rehén

Shingeki no Kyojin finalmente impulsó los descansos esta semana después de que la segunda batalla por Shiganshina llegara a su fin con Eren Jaeger marchando sobre el mundo con su ejército de Wall Titans.

Esto no significa que el episodio más reciente haya sido un "relleno", incluso configurando el muy esperado regreso de Hange y Levi en la escena final. Sin embargo, la mayoría de los titulares han sido dominados por Connie, quien se ha llevado a Falco con la intención de dárselo de comer a su madre Titán, para horror de sus compañeros Scouts.

La Verdad Noticias informa que la fecha de lanzamiento de la transmisión en línea, el tráiler de vista previa de televisión y el título oficial del Episodio 83 (Temporada 4 ep 24) ahora se han revelado en el sitio oficial de Attack on Titan.

Shingeki no Kyojin Episodio 83 fecha de estreno

Foto: MAPPA / Shingeki no Kyojin - Attack on Titan The Final Season

El próximo episodio de la última temporada de Attack on Titan se transmitirá primero en la red de televisión general japonesa NHK a las 12:05 am JST el lunes 28 de febrero de 2022. El episodio 83 de Attack on Titan (temporada 4, episodio 24) se lanzará fuera de Japón el domingo 27 de febrero para suscriptores premium, ya que se transmiten simultáneamente en Crunchyroll, Funimation y Hulu.

Vista previa de Attack on Titan Episodio 83

Attack on Titan Episode 83 Preview pic.twitter.com/qGgVy7g1bX — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) February 20, 2022

El episodio 83 de Attack on Titan se titulará "Pride", y se compartió el tráiler oficial de TV luego de la conclusión del episodio 82 el domingo pasado. El tráiler, que se ve a arriba, explica:

"Una horda de titanes en marcha, cuando los desprevenidos miran hacia arriba y los ven, ¿se asustarán o contraatacarán?"

En el tráiler de vista previa, podemos ver a Connie reteniendo a Falco como rehén mientras él trata de alimentar al joven guerrero cadete con su madre titán pura, que permanece atrapada en la aldea de su ciudad natal.

En el episodio 82, Connie les preguntó a Jean y Armin si su madre no importaba, o si importaba menos porque era un titán puro. Después del ataque a Shiganshina, Connie escapó con Falco y se dirigió hacia su casa, diciéndole a Falco que en su lugar viajarían a un hospital lejos del campo de batalla.

Además, el sitio web oficial japonés de la exitosa serie de anime compartió el título de TV del episodio 82:

“Un ejército de gigantes marchando. Eventualmente, pisoteando a la gente que no sabe nada. ¿Los soldados y guerreros que lo miran se pondrán de pie o se pondrán de pie? Los sentimientos de los dos soldados en el bosque ya se habían calmado”.

Attack on Titan llega a Call Of Duty

It’s time to armor up for war. #AttackOnTitan pic.twitter.com/NVM3zP4cP9 — Call of Duty (@CallofDuty) February 22, 2022

El 22 de febrero, llegó la siguiente parte del paquete de colaboración Attack on Titan en los videojuegos Call of Duty: Vanguard y Warzone. El sitio oficial compartió: “Abandona tu humanidad y toma la forma del Titán Acorazado. A medida que la adaptación al anime se acerca a su dramática conclusión, la colaboración entre el galardonado Attack on Titan y Call of Duty continúa”.

“Complete su colección Attack on Titan con tres artículos legendarios más: el reloj ‘Die-urnal’, la tarjeta de visita ‘Thunder Spears’ y la introducción destacada ‘Unstoppable Force’ para romper la competencia. Y no te olvides del token 2XP", compartió el Blog de Call of Duty.

El paquete presenta un skin de operador inspirada en Armored Titan para Roland Zeimet, así como tres planos de armas; Fuerza Blindada, Antipersonal y Coloso. ¿Qué piensas del próximo episodio de Shingeki no Kyojin? Recuerda que el final está cerca.

