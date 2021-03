Shingeki no Kyojin Episodio 75: Spoilers, fecha de estreno y dónde ver el anime

Zeke Jaeger activó el Thunder Spear y se voló en dos pedazos. La explosión arrojó a Levi Ackerman fuera de combate en el penúltimo episodio de anime. El momento de suspenso también sorprendió a los fanáticos que no tienen ni idea del destino de Levi en el final del episodio 74, o bien, el episodio 15 de la temporada 4 en Shingeki no Kyojin.

Se espera que el final de la serie Attack on Titan sea un mar de lágrimas, ya que el último choque comienza desde donde todo comenzó: el distrito de Shiganshina, la ciudad natal de Eren Jaeger, Mikasa Akerman y Armin Arlert.

“El futuro que buscan no converge. No tienen más remedio que aferrarse a sus sentimientos y enfrentarse. Ahora es el momento de chocar una vez más, en el lugar donde todo comenzó ”, decía el resumen del episodio final de la temporada 4 de Shingeki no Kyojin según el tweet de “@_Dominating”.

"La última batalla inicia donde todo comenzó" - @_Dominating en Twitter

¿Qué esperar en el episodio 75?

El último episodio de la temporada final muestra la historia de origen completa de Zeke y cómo adquirió el Titán Bestia de su mentor llamado Tom Ksaver. Zeke recuerda su traumática infancia y cómo sus padres lo obligaron a luchar por Eldia y liberarlo de Marley.

Los padres de Zeke, Grisha y Dina, quieren que entrene más duro junto con los otros candidatos y luche para liberar a Eldia. Desafortunadamente, Zeke no está hecho para el entrenamiento intensivo y falla.

Más tarde, se hace amigo de un investigador de Titán llamado Tom, que está impresionado por sus habilidades para lanzar pelotas. Tom es mentor de Zeke y cuando este último dice una verdad impactante sobre sus padres, Tom quiere que informe a sus padres a las autoridades.

La salud de Tom comienza a deteriorarse y Zeke jura heredar su Titán Bestia y usarlo para llevarse al Titán Fundador. Los fanáticos que leen el manga original de Hajime Isayama sabrán que la alianza entre Zeke y Eren es lo que cambiará todo al final de Attack on Titan.

¿Dónde ver el episodio 75 de Shingeki no Kyojin?

Los fanáticos pueden ver el episodio 16 de la temporada 4 "Arriba y Abajo - Cielo y Tierra" (episodio 75 en general) de Shingeki no Kyojin en línea mediante Funimation, Crunchyroll y Hulu. La primera parte de la cuarta y última temporada se transmitirá en japonés con subtítulos el domingo 28 de marzo.

