Shingeki no Kyojin: El nuevo capítulo podría revelar el difícil pasado de Reiner/Foto: Fandom

El último capítulo del manga de Shingeki no Kyojin (Attack On Titan) no simplemente mostró cuánto más cerca está el nuevo Survey Corps de detener las maquinaciones nefastas de Eren Jaeger y su "Plan de eutanasia", sino que solidificó aún más la relación con los antiguos amigos de Eren y el tiempo agente doble en Reiner cuando los soldados se dieron cuenta de que podrían tener más en común de lo que pensaban.

Aunque Reiner ha hecho algunas cosas horribles en el pasado de la franquicia de anime oscuro, ¡está trabajando para redimirse y salvar a la gente de Marley del "Rumbling" que actualmente amenaza con erradicarlos!

¡ALERTA de SPOILER! Si aún no has leído el último capítulo del manga de Shingeki no Kyojin, Capítulo 133, es posible que desee mantenerse alejado del resto de este artículo, ya que nos sumergiremos en territorio de spoilers para la cuarta temporada de la franquicia.

Esto ocurre en e capítulo 133 sobre Reiner

Mientras la nueva versión del Survey Corps viaja en un esfuerzo por detener a Eren de su alboroto asesino, tienen un momento de tranquilidad para charlar entre ellos y darse cuenta de que Reiner ha tenido una vida bastante difícil.

Siendo adoctrinado por la nación de Marley, Reiner heredó los poderes del Titán Blindado y los usó para causar nada más que dolor al pueblo Eldiano.

Con los últimos capítulos del manga viendo a Reiner formando equipo con los antiguos amigos con los que trabajó, parece que todas las partes han llegado a un punto en el que se dan cuenta de que no son tan diferentes.

El arco de redención de Reiner durante el acto final del manga ciertamente nos ha ayudado a explorar su personaje, con el Titán Blindado luchando con las acciones pasadas que tomó en nombre de Marley, así como con lo que depara su futuro.

El capítulo 133 del manga ha mostrado una faceta distinta en el personaje Reiner. Con ello, los fans de la historia han quedado con muchas preguntas de lo que ocurrirá en el siguiente episodio/Foto: Comicbook

Mientras los gustos de Connie, Armin, Mikasa y los demás se dan cuenta de que los actos de guerra que tomaron no son tan diferentes de los de Reiner, se dan cuenta de que la mejor manera de avanzar es a través del perdón.

Cuando Eren aprovecha la oportunidad para visitar a sus amigos una vez más, Jaeger afirma que no usará su poder del Titán Fundador para controlar a sus amigos, sino que quiere que mantengan su libertad y potencialmente detengan su plan de eliminar a los nación de Marley usando el poder del Rumbling! ¿Qué te parece la progresión de Reiner en los últimos capítulos de Shingeki no Kyojin?