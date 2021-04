Shingeki no Kyojin: ¿Cuándo sale el capítulo 139 del manga?

El final de Shingeki no Kyojin está cerca. Si no lo sabías, esta semana marcará el final de una era. Hajime Isayama publicará el capítulo final de Attack on Titan después de más de una década de trabajo, para que puedas prepararte para lo que está por venir. Si necesitas saber cuándo saldrá el capítulo del manga, lo tenemos cubierto en La Verdad Noticias.

¿Cuál es el final del manga Shingeki no Kyojin?

Shingeki no Kyojin lanzará el capítulo 139 el viernes 9 de abril en Japón. El capítulo se lanzará a través de Kodansha como el último de toda la serie. En este momento, los fanáticos podrán encontrar el manga legalmente a través de Crunchyroll of Comixology.

¿Dónde leer el manga de Attack on Titan?

Si deseas leer Attack on Titan utilizando Crunchyroll, deberás ser un suscriptor premium. En cuanto a Comixology, el último capítulo 139 estará disponible para compra digital. Ambos servicios deberían tener el capítulo listo el 9 de abril, pero el tráfico podría ser lo suficientemente intenso como para ralentizar el acceso al final tras su lanzamiento.

Portada con el capítulo 139 de Attack on Titan (Foto: Kodansha)

Como puedes imaginar, todos los ojos están puestos en este capítulo para ver cómo el universo de Hajime Isayama se despide. Isayama ha pasado más de una década creando la serie, y el viaje de Eren ha sido difícil.

Durante años, millones de personas consideraron a Eren como un héroe, pero su reciente participación en el manga ha puesto en duda su legado. Ahora, depende del final de Shingeki no Kyojin para concluir su historia, y los internautas están emocionados-asustados de conocer cómo terminará todo.

Por otra parte, los fanáticos que esperan la parte 2 de la temporada 4 pueden separar la fecha de estreno para invierno de 2022. Studio MAPPA confirmó que el anime de Shingeki no Kyojin continuará hasta terminar de adaptar el manga en su totalidad. ¿Qué piensas del final de Eren Jaeger? ¿Cómo crees que terminará todo?

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en TikTok y mantente informado. Mata ne!