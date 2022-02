Shingeki no Kyojin: Cosplayer da vida a cada uno de los Nueve Titanes

La cuarta temporada de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) avanza a pasos agigantados mientras su gran final se asoma en el horizonte. Si no lo sabías, el anime llegará a su fin una vez que esta temporada siga su curso, por lo que todos los Nueve Titanes tienen un papel que desempeñar en este momento.

Y gracias a un cosplayer, podemos ver cómo se verían unidos todos esos poderosos titanes. La pieza proviene de Instagram. Fue allí donde una artista compartió el proyecto de cosplay en el que han estado trabajando durante el año pasado.

Después de todo, sintieron que era hora de dar vida a cada uno de los Nueve Titanes con sus habilidades de pintura corporal, y el resultado final es bastante fantástico. Anteriormente, La Verdad Noticias te compartió sobre los 9 Titanes y todos los personajes que heredaron sus poderes.

Como puedes ver, el cosplay de Attack on Titan por @yaizaperez en Instagram, comienza con Eren y su Attack Titan. El espeluznante cosplay muestra cuán poderosa es la estrella cuando se transforma, y los cosplays siguen saliendo de allí.

Annie y la Titán Hembra es lo siguiente antes de que entre en juego el Titán Colosal de Bertholt. Le siguen el War Hammer Titan, el Armored Titan, el Jaw Titan, el Cart Titan y el Beast Titan. Y por supuesto, también está el Titán Fundador aunque no están incluidos en este proyecto.

(Foto: MAPPA / Kodansha ) Shingeki no Kyojin Temporada 4 Parte 2

Si queremos ser técnicos, Eren representa a ambos ya que su papá lo obligó a heredar el Attack Titan hace mucho tiempo, por lo que puedes contar esa pieza como un dos por uno. La cosplayer recibió más de 2 mil me gusta y también es conocida por recrear a otros personajes de animes como One Piece, Naruto, Kimetsu no Yaiba, My Hero Academia y Jujutsu Kaisen.

Si deseas ver a los Nueve Titanes en acción, entonces te recomendamos seguir de cerca la temporada final de Shingeki no Kyojin: Attack on Titan en Funimation o Crunchyroll. Ambas plataformas de streaming ofrecen el programa de Studio MAPPA y Hajime Isayama con subtítulos o doblaje al español latino.

