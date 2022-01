Shingeki no Kyojin: Attack on Titan establece un nuevo Titán Cambiante

Attack on Titan: Shingeki no Kyojin está disfrutando de una de sus mejores carreras hasta la fecha, y tenemos que agradecer a la cuarta temporada por la salida. No hace mucho, la serie volvió a la televisión y Studio MAPPA dejó atónitos a los fanáticos con el comeback.

Después de todo, el estudio no es de los que descuidan la animación, y AoT llevó las cosas más allá al establecer un nuevo heredero de Titán Cambiante esta semana. ¡Advertencia! Hay grandes spoilers a continuación para la cuarta temporada de AoT. Puedes ponerte al día con Attack on Titan en Funimation o Crunchyroll.

Resumen de Shingeki no Kyojin Episodio 78

Imagen: MAPPA / Attack on Titan

Si estás al día con el programa a partir de ahora, sabrás cómo Attack on Titan dejó a los fanáticos colgando el otro día. El Episodio 78 cerró con Zeke cumpliendo su promesa de convertir gran parte del ejército de Paradis en titanes.

El movimiento también terminó transformando a Falco Grice, y su hermano Colt Grice sacrificó su vida con la esperanza de salvar a su hermano menor. Lamentablemente, no se pudo hacer nada para salvar a Falco, y el niño se convirtió en un titán sin sentido.

Como puedes imaginar, los fanáticos quedaron atónitos por el movimiento, pero no se pierde toda esperanza para el niño. Reiner se ofreció a que Falco se lo comiera y le diera los poderes del Titán Acorazado. Pero antes de que pudiera dar su vida, Porco Galliard se interpuso y se dejó comer por Falco Grice.

Esto transmitirá el poder del Jaw Titan a Falco y le dará el trabajo para el que ha entrenado todos estos años. Es posible que Falco no reciba los poderes del Titán Acorazado, pero su trabajo como el Titán de la Mandíbula sin duda será muy importante.

Eren y Zeke aparentemente han perdido la cabeza al atacar a sus viejos amigos y aliados. Con la humanidad en juego, Falco necesitará desbloquear sus poderes lo antes posible, y el legado de Porco vivirá a través del joven cuando el anime termine de adaptar el manga de Attack on Titan creado por Hajime Isayama.

¿Qué Titán posee Falco?

¡Advertencia de spoiler! Falco Grice posee el poder del Titán Mandíbula y este será uno de los Titanes Cambiantes más importantes en los últimos episodios. Finalmente, La Verdad Noticias te recuerda que el opening de Shingeki no Kyojin Temporada 4 suma más de 20 millones de vistas en tiempo récord.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!