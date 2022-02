Shingeki no Kyojin: Attack on Titan Episodio 81 spoilers y horario de estreno

Después de 80 episodios, Shingeki no Kyojin está llegando a su fin y nada volverá a ser igual. El episodio de la semana pasada nos dio la verdadera historia del origen de los titanes y comenzó “El Retumbar” destinado a destruir la Tierra. Esta semana verás el comienzo del final del programa con Attack on Titan Episodio 81.

El también conocido Attack on Titan The Final Season Part 2 Episodio 6, hará que los personajes se enfrenten a las acciones de Eren Jaeger mientras deciden si están de acuerdo con el genocidio mundial o no. Si las cosas eran oscuras antes, ahora se volverán aún más sombrías.

En caso de que no estés al tanto del cronograma de lanzamiento, estamos aquí para guiarte sobre la fecha y la hora exactas en las que estará disponible el anime Attack on Titan producido por MAPPA. Además, se confirmó que su estreno tendrá un retraso en la televisión japonesa y demás países.

¿Cuándo sale Attack on Titan Episodio 81?

Imagen de Shingeki no Kyojin Episodio 81 (MAPPA)

El episodio 81 de Shingeki no Kyojin titulado "Thaw", se estrenará el domingo 13 de febrero. Su nuevo horario de lanzamiento será a las 3:45 pm EST (12:45 pm Pacífico o 2:45 pm Centro). Podrás ver el programa en Funimation, Crunchyroll y Hulu.

Debido a los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, el episodio 81 de Attack on Titan se estrena un poco más tarde de lo habitual, transmitiéndose a las 12:25 el 14 de febrero en Japón, que serían las 10:25 am para ver el episodio subtitulado.

No tienes que preocuparte porque el retraso de la transmisión en japonés no afectará el lanzamiento del episodio en México, Estados Unidos y demás países. Por otra parte, La Verdad Noticias te recuerda que entre los ganadores de los Crunchyroll Anime Awards 2022, Shingeki no Kyojin se llevó el premio a Anime del Año.

Vista previa de Shingeki no Kyojin Episodio 81

¿Quieres saber aún más sobre el próximo episodio? Eso es genial, porque Attack on Titan también lanzó una sinopsis de "Thaw": “La Tierra retumbó y retumbó. Una nube de polvo se eleva hacia el cielo. Una bandada de gigantes avanzando. Los muros de la isla ya no estaban. Nadie podrá detener a Eren hasta que extermine la vida que existe allí de este mundo”.

Finalmente, sabemos que el próximo episodio, Attack on Titan Episodio 82 se titulará “Sunset” y se emitirá dentro de una semana a partir del domingo 20 de febrero. Puedes ir al sitio oficial de Attack on Titan Episodio 81 aquí.

