Shingeki no Kyojin: Attack on Titan Episodio 79 fecha de estreno y spoilers

Después de posiblemente el mejor episodio en la historia de la serie de anime, los fanáticos de Shingeki no Kyojin están contando las horas para la próxima entrega. ¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias hablará de spoilers.

Es posible que "Memories of the Future" no presente las batallas a gran escala de los episodios anteriores, pero el próximo capítulo de Shingeki no Kyojin proporcionará un contexto muy necesario sobre Zeke y Eren Jaeger en The Paths.

Ahora, a medida que nos acercamos al estreno de la Temporada 4 Parte 2 Episodio 4 o Attack on Titan Episodio 79 en general, Crunchyroll y Funimation han confirmado oficialmente la hora de lanzamiento para los fanáticos en todo el mundo. Recordemos que puedes seguir Shingeki no Kyojin desde Twitter aquí.

Estreno y dónde ver Attack on Titan Episodio 79

Attack on Titan Episodio 79 se lanzará a través de las plataformas de transmisión Crunchyroll y Funimation el domingo 30 de enero. El nuevo episodio “Memories of the Future” de Shingeki no Kyojin se estrenará a partir de las 8:45 pm GMT y en los siguientes horarios internacionales para suscriptores premium:

Hora del Pacífico: 12:45 PM PST del 30 de enero

Hora central: 2:45 PM CST el 30 de enero

Hora del este: 3:45 PM EST del 30 de enero

Hora británica: 8:45 PM GMT el 30 de enero

Hora europea: 9:45 PM CET el 30 de enero

Hora de India: 2:15 PM IST el 31 de enero

Hora de Filipinas: 4:45 PM PHT el 31 de enero

Hora de Australia: 7:15 PM ACDT el 31 de enero

Los fanáticos deben tener en cuenta que los tiempos descritos se confirmaron en la página de la serie de Crunchyroll y en el programa de transmisión simultánea en curso de Funimation.

El Episodio 79 se transmitirá de forma gratuita a partir del horario de lanzamiento indicado el domingo 6 de febrero. Anteriormente, informamos que el Episodio 78 de Attack on Titan revela el verdadero objetivo de Eren Jaeger.

Resumen de Shingeki no Kyojin Episodio 78

Imagen: MAPPA / Attack on Titan Episodio 78

El Episodio 78 de Shingeki no Kyojin "Two Brothers" comenzó con Eren continuando la batalla contra Reiner mientras el General Magath alinea otro disparo de cañón Anti-Titan contra Zeke. Sin embargo, Zeke todavía está vivo y está a punto de gritar, lo que hará que todos los que bebieron el vino contaminado se conviertan en titanes.

De repente, Colt y Falco emergen frente a Zeke, y el hermano mayor les suplica que les den tiempo suficiente para escapar del alcance de su grito. Justo cuando pensamos que Zeke va a retrasar el ataque, dice que entiende la situación y que lo siente... mientras grita a través de Shiganshina.

Los titanes surgen por toda la ciudad y atacan a los soldados de Marley que se encuentran cerca mientras vemos la transformación de Falco en su totalidad. Ataca a Reiner, quien está a punto de renunciar a la vida y dejar que Falco se lo coma, cuando Porco Galliard aparece detrás de ellos.

En una escena de muerte particularmente brutal, el Titán de Falco se come a Porco. Eren usa el poder del Warhammer para escapar a pie hacia Zeke, quien se arrastra hacia su hermano menor, sabiendo que un solo toque los transportará a The Paths.

Eren finalmente llega a los Caminos en Shingeki no Kyojin Episodio 78

Podría decirse que es la mejor escena de todo el anime, Gabi dispara un tiro del cañón Anti-Titan... arrancándole la cabeza a Eren por completo. Se muestran imágenes fijas y flashbacks cuando vemos que Zeke atrapó la cabeza ensangrentada de Eren antes de que falleciera.

Eren luego se despierta en The Paths, donde Zeke ha estado encadenado por lo que describe como años.Eren luego traiciona a Zeke, alegando que nunca llevaría a cabo el plan de eutanasia y que solo estaba jugando para llegar al Fundador Ymir, la niña en The Paths.

Sin embargo, toda la conversación ha sido un truco de Zeke, quien quería entender las verdaderas intenciones de Eren... Zeke ahora tiene el poder del Titán Fundador. Finalmente, te recordamos que Shingeki no Kyojin: Attack on Titan es la serie más demandada de la televisión y cada episodio parece superar al anterior.

