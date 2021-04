Shingeki no Kyojin: Así luce la cuarta temporada al estilo de Wit Studio

Los fanáticos de Shingeki no Kyojin originalmente se angustiaron cuando se reveló que Wit Studio no terminaría la serie de anime que comenzaron, con Studio MAPPA tomando las riendas de la cuarta y última temporada de la franquicia de anime creada por Hajime Isayama.

Ahora, un fan ha creado una interpretación fantástica de cómo se verían las últimas entregas con el estilo original. Aunque MAPPA hizo un gran trabajo en la temporada 4 de Attack on Titan, no está de más imaginar cómo se habría visto Eren Jaeger con el clásico estilo de Wit.

El artista de Reddit Miomeir compartió esta excelente interpretación de cómo podría haber sido una de las escenas más tensas de la cuarta temporada con Wit Studio al timón, ya que Eren retiene a Mikasa, Armin y Gabi como rehenes mientras intenta promulgar el Plan de Eutanasia con su hermano Zeke, el Titán Bestia:

Foto: Reddit Miomeir "Temporada 4 Eren en el estilo de Wit Studio"

¿Cuándo finalizará el anime Shingeki no Kyojin?

Con la primera mitad de la cuarta temporada llegando a su fin recientemente, el público de Shingeki no Kyojin tendrá que esperar hasta principios del próximo año 2022 para ver cómo llega a su fin la historia de Survey Corps.

Wit Studio no solo es conocido por el anime de Hajime Isayama, sino también por dar vida a personajes como Vinland Saga y The Great Pretender, con más en el horizonte para el estudio. La Verdad Noticias te recuerda que Wit pasó la antorcha a MAPPA de la mejor manera e incluso Isayama felicitó a ambos estudios.

MAPPA ciertamente no se queda atrás cuando se trata del anime que tienen en su haber, con personajes como The God of High School y Jujutsu Kaisen (Anime Del Año en los Premios Crunchyroll 2021). ¿Cómo crees que terminará Shingeki no Kyojin? El manga original de Attack on Titan llegará a su final el 9 de marzo.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!