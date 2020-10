Shingeki no Kyojin: Animes que puedes ver en Netflix si te gusta Attack on Titan

Shingeki no Kyojin emitió su primer episodio hace casi 6 años, pero a pesar de eso, la popularidad y el amor que sienten los fanáticos del anime por la serie son notables.

Estos sentimientos no son sorprendentes, viendo cómo el anime superó prácticamente a todos los demás animes shounen que existen. Shingeki no Kyojin no solo evitó los clichés usados en exceso, sino que tuvo giros inesperados en la trama, una animación impresionante, escenas de lucha sobresalientes y, por supuesto, un mundo donde las mujeres somos tan buenas (si no mejores) que sus contrapartes masculinas.

Los fanáticos que estén interesados en ver anime que sea similar al famoso Shingeki no Kyojin pueden consultar las recomendaciones a continuación, que además, se pueden encontrar fácilmente en Netflix.

Neon Genesis Evangelion

La humanidad está al borde de la destrucción, donde su única esperanza son los mechas llamados Evangelions que pueden derrotar a los Ángeles que han convertido la tierra en un campo de batalla permanente.

Hay una trampa: solo las personas que son compatibles con los mechas pueden pilotarlos. Shinji Ikari, de 14 años, se ve obligado a pilotar uno de estos mechas, llamado Evangelion Unit-01.

A su lado están el personal Ritsuko Akagi y Misato Katsuragi. Juntos, estos tres jóvenes se convierten en la última esperanza que tiene la humanidad de sobrevivir al derrotar a estos Ángeles.

Parasyte

De repente, los extraterrestres comienzan a aparecer en todas partes de la tierra donde se apoderan de los cuerpos de sus anfitriones controlando sus cerebros. Shinichi Izumi también es tomado por un extraterrestre, pero solo parcialmente.

El extraterrestre ahora reside en su mano derecha y los dos se ven obligados a vivir juntos en circunstancias extremadamente inusuales.

Ahora, no solo tienen que ocultar su existencia a los humanos, sino que también deben defenderse de otros extraterrestres que los ven como nada más que una aberración.

Godzilla

Casi 20.000 años después de que la humanidad está al borde la extinción, criaturas monstruosas se han apoderado de la tierra. A lo lejos, en una nave espacial, los humanos restantes se están quedando sin combustible y se ven obligados a tomar una decisión difícil.

Pueden apostar por encontrar un planeta habitable con el combustible que les queda. O pueden regresar a la tierra y enfrentar una muerte segura contra el Rey de los monstruos conocido como Godzilla.

Sin embargo, de lo que nadie se da cuenta es de que su mayor problema no son los monstruos o los recursos, sino los traidores que viven entre ellos.

Blue Exorcist

Rin Okumura parece ser un adolescente común y corriente, al igual que su hermano Yukio. Sin embargo, estos dos jóvenes son en realidad hijos de Satanás y, desconocidos para ellos, también poseen algunos de sus poderes.

Una toma fallida de la Tierra por parte de Satanás resulta en la muerte del padre de los niños. Como resultado, Rin enfurecido decide unirse a su hermano para convertirse en un exorcista que puede deshacerse de una vez por todas del mal más grande que jamás haya visto la tierra.

God Eater

En el futuro, en una realidad alternativa, la humanidad se ve empujada al borde debido a unos monstruos llamados Aragami. Estas criaturas hechas por el hombre han convertido la tierra en un páramo, y solo la organización que puede defender la tierra es Fenrir.

A la vanguardia está el joven Lenka, un God Eater que puede usar la única arma conocida para matar a un Aragami: God Arc. Pero, ¿será suficiente su sed de sangre y su determinación de librar a la tierra de estos monstruos para salvar a toda la humanidad?.

Code Geass

El adolescente Lelouch vive en un Japón que sirve como esclavo del malvado imperio británico. Frustrado por no poder hacer nada al respecto, vive su vida odiando el imperio. Un día, un ser misterioso conocido solo como CC aparece ante él y le otorga el poder de Geass.

Esta habilidad le permite hacer que la gente haga temporalmente lo que él quiera. Así comienza su vida como el vigilante Zero cuyo único objetivo es poner a Britannia de rodillas.

Kabaneri Of The Iron Fortress

En medio de la revolución industrial, surgieron criaturas llamadas Kabaneri. Tienen un solo objetivo, sobrevivir alimentándose de la carne de los seres humanos. Su apetito es insaciable y los humanos no tienen idea de cómo matar a estas criaturas.

En la isla de Hinomoto, el joven Ikoma cree que ha creado un arma que puede atravesar los corazones de estos monstruos y matarlos. Puede usar su arma antes de lo esperado cuando su isla es invadida inesperadamente por estas criaturas.

Ajin

Este anime seinen trata sobre inmortales llamados Ajin, de los que los humanos tienen poco conocimiento. Viven entre los humanos como humanos, por lo que encontrarlos es casi imposible.

El estudiante de secundaria Kei Nagai hace un 180 completo un día cuando sobrevive a un accidente en el que cualquier otra persona habría muerto.

Habiéndose dado cuenta de que él mismo es un Ajin, sus días están llenos de preguntas sin respuesta y mucha más agonía. Decide huir, pero no se da cuenta de que ya se ha convertido en el objetivo de algunas partes interesadas.

Bleach

El estudiante de secundaria Kurosaki Ichigo vive la vida de un colegial promedio, hasta el día en que descubre que sus hermanas son atacadas por una entidad maliciosa conocida como Hollow. Sus vidas son salvadas por la shinigami Kuchiki Rukia, quien termina gravemente herida durante la batalla.

Ella acepta transferir sus poderes al joven Ichigo. Tiene sed de matar a tantos Hollows como pueda como parte de su venganza, así que acepta. Así comienza su vida como shinigami.

Swordgai

Este anime de batalla shounen comienza con la espada Zsoltgewinn, que no ha dejado más que sangre a su paso. Quienquiera que se acercara a su vecindad fue consumido inmediatamente por su insaciable ansia de sangre.

Gai Ogata es un huérfano que quiere convertirse en herrero para estar más cerca de una espada demoníaca similar llamada Shiryu.

Después de un accidente, un Shiryu reforjado ocupa el lugar de uno de sus brazos. Ahora Gai debe aprender no solo a controlar esta espada, sino también a usarla para derrotar al malvado Zsoltgewinn.

¿Has visto alguna de nuestras recomendaciones de anime? Dinos en los comentarios cual es tu favorito.