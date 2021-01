Shingeki no Kyojin: Actor de voz del anime da positivo a COVID-19 ¡OH, NO!

La agencia de manejo de talentos Ken Production anunció que el actor de voz Anri Katsu dio positivo a una prueba de COVID-19. El intérprete es conocido por personajes de exitosas series de anime pero en particular por Nile Dok de Shingeki no Kyojin.

El actor de voz de Shingeki no Kyojin dio positivo a una prueba de Covid-19.

La noticia ha sido recibida con preocupación por los fans del popular anime de Shingeki no Kyojin quienes se volcaron a redes para manifestar su apoyo al actor de voz Anri Katsu así como una pronta recuperación del COVID-19.

La agencia de talentos Ken Productions reporto que el actor de voz Anri Katsu (la voz de Nile Dok en "Shingeki no Kyojin") dio positivo en una prueba PCR por COVID-19.



Actualmente el actor se encuentra bajo resguardo en su casa.https://t.co/fTarDQYFWy pic.twitter.com/zGVLUhhovV — ANMO Sugoi (@ANMO_Sugoi) January 14, 2021

De acuerdo a la agencia el actor de voz famoso por su personaje en la versión original del anime de Shingeki no Kyoji se encuentra en cuarentena en su hogar tras haber sufrido de una fiebre y dar positivo en una prueba de COVID-19.

Temen que actor del anime haya contagiado a otros de COVID-19

Se ha reportado que hubo temor de que el actor de voz del anime de Shingeki no Kyojin hubiera infectado a otras personas de COVID-19 sin embargo el centro médico que atendió a Anri Katsu notificó que este no tuvo contactos cercanos con otras personas aunque no saben cómo se infectó.

Te recomendamos leer: ANIME: Japón prevé más retrasos en estrenos recientes ¡Alerta de COVID-19!

Es así que en La Verdad Noticias nos sumamos al deseo de que el popular actor de voz del anime de Shingeki no Kyoji se recupere del COVID-19 mientras seguimos de cerca los estragos que el coronavirus ha causado en la industria del anime,

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!