Shingeki no Kyojin 4x10: Fecha de estreno, spoilers y dónde ver el anime

Nueve episodios de dieciséis se han lanzado hasta el momento y han superado con creces las expectativas de los fans. El episodio 10 de la cuarta temporada de anime saldrá pronto y los fanáticos se mueren por saber qué sucederá en Shingeki no Kyojin.

Fecha de estreno del episodio 10

El episodio 10 está programado para su lanzamiento el domingo 14 de febrero. Sin embargo, algunos países pueden obtenerlo el lunes 15 de febrero debido a diferencias horarias. Si quieres saber cuándo se lanzará el anime en tu país, aquí tienes los momentos en los que se lanzará Attack on Titan: The Final Season.

Hora estándar del Pacífico: 1:00 p.m. (14 de febrero de 2021)

Hora de Europa Central: 22:00 hrs (14 de febrero de 2021)

Hora estándar de la India: 3 a.m. (15 de febrero de 2021)

La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver el anime en sitios oficiales como Funimation y Crunchyroll. Próximamente se estrenarán más capítulos con doblaje en español latino, pero por ahora puedes ver el original japonés con subtítulos.

Spoilers de Shingeki no Kyojin 4x10

En el último episodio 9, Eren y sus amigos se retiran después de un exitoso ataque al reino de Marley. Zeke ha traicionado a Marley y se ha unido a los Eldianos. Fue un gran impacto para todos. A partir de ahora, podríamos esperar lo siguiente:

Zeke revelará su plan y la razón para traicionar el reino de Marley.

Gabi se enfrentará a una inmensa culpa por haber matado a Sasha cuando la intensidad de su crimen comience.

Eren tendrá que aceptar sus acciones imprudentes que conducen a la muerte de cientos de personas Marley y Paradis.

El reino de Reiner y Marley estará planeando su contraataque.

Foto: Studio MAPPA

Shingeki no Kyojin es una popular serie de anime de fantasía oscura japonesa adaptada del manga del mismo nombre, por el autor Hajime Isayama. La cuarta temporada del programa se estrenó en diciembre de 2020 y cuenta con la excelente animación de Studio MAPPA (Jujutsu Kaisen) en lugar de WIT Studio (Seraph of the End).

