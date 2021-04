Shingeki no Kyojin 139, uno de los peores finales en el anime

Hajime Isayama es el creador de Shingeki no Kyojin y tras publicar el capítulo 139 final del manga, decidió bloquear las etiquetas en redes sociales relacionadas con su obra. ¿La razón? Una oleada de comentarios de odio sobre el final de Attack on Titan y entre los más mencionados es el comparativo con el éxito de HBO, Game of Thrones.

Al parecer, una gran cantidad de fanáticos “odiaron” el final de Survey Corps y el destino de Eren Jaeger. El comparativo con GOT se debió en gran parte por la despedida (muerte) de personajes importantes, como lo fueron los protagonistas Eren y Daenerys Targaryen.

Los fanáticos que critican el final de Shingeki no Kyojin 139 señalan que el parecido entre protagonistas es “demasiado”. Ambos ex héroes fueron asesinados por sus amantes, Mikasa Ackerman (Eren) y John Snow (Daenerys), respectivamente. La Verdad Noticias te recuerda que en el caso de Jaeger, su deseo nunca fue morir, sino estar con sus seres queridos.

Ambos personajes se convierten en villanos al final (Comentan los fanáticos)

El sacrificio de Eren fue necesario para brindar un futuro a sus amigos, en especial a Mikasa y su mejor amigo Armin Arlert. Sin embargo, muchos internautas sintieron esta acción “forzada y cliché” e incluso que “ya la habían visto antes en Code Geass”, esta última una serie de anime que también presenta a un protagonista del tipo “villano-héroe”.

Entre los comentarios de los fanáticos, se mencionó que el último capítulo 139 “se sintió apresurado”, “no tuvo suficiente desarrollo para todos los personajes”, “se sacrificó a Eren Jaeger para darle un final feliz a los demás”, e incluso que la serie de acción oscura tuvo un “final estilo Disney” con Survey Corps; algo que GOT también recibió en sus críticas.

No es de ninguna manera una exageración afirmar que Game of Thrones ha influido en la percepción pública del género de fantasía en su conjunto, quizás incluso más que su predecesor cinematográfico, El señor de los anillos. El caso es similar con Shingeki no Kyojin y otra gran parte de fanáticos defiende a la serie catalogando como “obra maestra que combina la historia del mundo con la ciencia ficción”.

El mismo creador de Attack on Titan vio GOT e incluso compartió su opinión sobre la serie. “Fui fanático de 'Game of Thrones', por lo que sé cómo es sentirse decepcionado por un final. Cuando escribo, plasmo mis sentimientos, y creo que si sigo haciéndolo así, mis fanáticos aceptarán cualquier final que les ofrezca", escribió Isayama.

Dónde leer Shingeki no Kyojin 139 en español

Los fanáticos que deseen leer el manga de Shingeki no Kyojin en español, pueden hacerlo al comprar el volumen físico en tiendas como Amazon. Crunchyroll y Kodansha Comics tiene disponible la serie de Isayama en línea, pero para leerlo los usuarios deben suscribirse o bien probar la oferta gratuita por tiempo limitado.

Reacciones y memes por el final del manga

Si hay algo que represente mejor todos los sentimientos del fandom sobre el final de Attack on Titan, sin duda son la gran cantidad de memes y publicaciones en redes sociales. A continuación te compartimos algunas de las más divertidas que también mencionan a la serie Game of Thrones. ¿Qué opinas sobre este comparativo?

Algunas reacciones de fanáticos en Twitter

Studio MAPPA continuará la temporada 4 de Shingeki no Kyojin en invierno de 2022 y los fanáticos pueden encontrar todos los episodios (subtitulados y con doblaje) del anime en plataformas como Crunchyroll, Funimation y Netflix. El episodio 76 en general seguirá con la guerra entre Eren Jaeger y la humanidad.

