Shingeki no Kyojin: 10 romances más extraños de la franquicia

Shingeki no Kyojin no es conocido por su gran cantidad de romances en pantalla. La brutal saga de acción de Hajime Isayama sobre la batalla de la humanidad contra los monstruosos Titanes carece en gran medida de emociones más allá de la ira, la culpa o la tristeza y, aunque el romance no está completamente ausente, no es una característica destacada.

Con la mayor parte de la humanidad viviendo bajo la constante amenaza de ser asesinada en la guerra o devorada por un Titán, no sorprende que muchos de los romances del anime sean efímeros o no correspondidos.

Mientras que algunos romances promueven la historia, como la condenada unión de Dina y Grisha o agregan complejidad a relaciones como la complicada historia de amor de Eren y Mikasa, otros se sienten forzados o simplemente raros. A continuación, La Verdad Noticias te comparte 10 parejas extrañas de Shingeki no Kyojin.

10 - Padres de Eren Jaeger: Clara y Grisha

Grisha y Carla tuvieron un futuro trágico

Al comienzo de la serie, la relación entre los padres de Eren Jaeger parece un romance normal. A primera vista, los padres de Eren parecen cariñosos y felices y, aunque el pasado de su padre está lleno de misterio, no hay rarezas en su relación en general.

Sin embargo, una vez que se revela la historia de fondo de Grisha, toda su relación con Carla se pone en duda. Su matrimonio con Dina en Marley tiene sentido dada su creencia compartida en la causa de los restauradores eldianos, pero el posterior matrimonio de Grisha con Carla se siente más como una tapadera que como un romance real.

El padre de Eren tenía la misión de recuperar al Titán Fundador de la familia Reiss. Si bien se revela que Grisha amaba a Carla y su hijo, sus motivaciones para comenzar una nueva familia en Paradis Island se sienten confusas.

9 - Historia Reiss y el Granjero

Historia elige al Granjero como el padre de su hijo

Poco se sabe sobre cómo Historia Reiss quedó embarazada en Attack on Titan. Su misterioso compañero se conoce solo como El Granjero, y su identidad nunca se revela. Si bien las motivaciones de Historia para quedar embarazada están bien fundadas, lo que está menos claro es por qué no se acercó a uno de sus amigos de confianza en los Scouts.

Dado lo poderosos que se han vuelto Eren y Armin, es bastante seguro que los dos podrían haber ideado arreglos para protegerla y elaborar planes para evitar que ella tenga que heredar el Titán Fundador de Eren.

Si bien las circunstancias son comprensibles, probablemente podrían haberse evitado por completo con un esfuerzo concertado de los amigos de Historia. Algunos fanáticos han emparejado a Historia con Eren y el debate se mantiene vigente.

8 - Historia Reiss y Reiner Braun

Reiner e Historia son algo que nunca funcionará

Al igual que la relación de Historia y Eren, la relación de Historia y Reiner nunca tuvo ninguna esperanza real de despegar. Si bien ambas son rubias atractivas con disposiciones serias, las similitudes entre las dos terminan ahí.

Aunque Reiner expresó interés en Historia varias veces, como enemigo de Paradis Island, nunca tuvo una oportunidad real con Historia y ella nunca expresó ningún interés en él. Además, el interés de Reiner en Historia parece puramente superficial basado en su buena apariencia, y los dos nunca comparten un tiempo significativo juntos.

7 - Eren Jaeger e Historia Reiss

Historia y Eren se convierten en grandes amigos

La relación de Historia y Eren pasa por muchas etapas a lo largo de la serie, desde camaradas hasta enemigos potenciales, confidentes y protectores. Sin embargo, lo que nunca se sintió realista fue su potencial de sentimientos románticos el uno por el otro a pesar de los breves sentimientos de celos de Mikasa.

Eren actúa más como el guardián o hermano mayor de Historia que como un amante, y simplemente no hay chispas entre los dos. Cualquier unión entre Historia y Eren palidecería en comparación con Historia e Ymir o Eren y Mikasa y se sentiría más como una unión de conveniencia que como un verdadero romance.

6 - Annie y Bertholdt

Annie en realidad ama a Armin

Annie y Bertholdt eran parte de la Unidad de Guerreros de élite de Marley y, por lo tanto, pasaron una cantidad considerable de tiempo juntos creciendo en Marley y de forma encubierta en Paradis Island. A pesar de que Bertholdt admite tener sentimientos por Annie, esta pareja simplemente no tiene sentido en ningún nivel.

Annie es seria, taciturna y se concentra únicamente en lograr su misión, mientras que Bertholdt es callado, reservado y sensible. No importa cómo se mire, sus personalidades simplemente no se alinean. No hay química entre los dos personajes, y las pocas escenas que comparten carecen de matices románticos en el anime.

5 - Hange y Levi Ackerman

Hange disfrutaba platicar con Levi

Una relación romántica entre Hange y Levi tiene sentido en varios niveles. Ambos son oficiales condecorados en los Scouts, y sus personalidades se equilibran entre sí. Sin embargo, no existe un mundo en el que los dos se conviertan en una pareja real.

Hange está más enamorada de sus investigaciones e inventos que de otras personas, y Levi solo está interesado en servir como arma en la lucha por la supervivencia de Paradis Island. Ambos están casados con su trabajo y tienen poco tiempo para cualquier otra cosa, especialmente el romance.

4 - Eren Jaeger y Levi Ackerman

Levi y Eren compartieron muchas cosas en común

Eren y Levi es otra relación que podría haber funcionado en las circunstancias adecuadas. Eren y Levi tienen disposiciones serias, están dedicados a proteger la isla Paradis y son guerreros mortales que no se detendrán ante nada para lograr sus objetivos.

Dicho esto, ni Eren ni Levi tienen la inteligencia emocional necesaria para lidiar con el mal humor y el temperamento del otro. Probablemente terminarían peleándose el uno al otro antes de que pudiera desarrollarse una relación seria, y ninguno de los dos tiene un hueso romántico en su cuerpo necesario para curar el ego magullado del otro.

3 - Armin Arlert y Mikasa Ackerman

Esta pareja se siente mal dada la historia bien documentada de Eren y Mikasa y sus obvios sentimientos por Eren. Si bien Armin es muy inteligente emocionalmente y se ha vuelto más seguro y asertivo, Mikasa y Armin simplemente no están destinados a estar juntos.

Armin necesita estar con alguien dulce y gentil como él, y ninguna de esas palabras podría usarse para definir a Mikasa. Por otro lado, Mikasa necesita a alguien que sea apasionado y serio, alguien que equilibre su disposición fría y tranquila.

Es probable que Armin solo intente terminar complaciendo a Mikasa, lo que significaría un desastre, ya que se ve obligada a una posición en la que se siente responsable de la felicidad de Armin.

2 - Jean y Mikasa Ackerman

Jean se enamoró a primera vista de Mikasa

La primera vez que Jean conoció a Mikasa durante el entrenamiento de los Scouts, era obvio que se sentía atraído por ella, pero Mikasa no le prestó atención a Jean. Esa interacción sirve como base para todo futuro romance potencial entre los dos.

Mikasa simplemente no tiene espacio en su corazón para nadie aparte de Eren, y Jean no es lo suficientemente asertivo o seguro como para perseguirla genuinamente. Mikasa y Jean han desarrollado un respeto mutuo y una estrecha amistad a lo largo de los años.

Sin embargo, su relación excluye la posibilidad de un romance. Jean se merece a alguien que pueda corresponder a sus sentimientos y, cuando se trata de eso, Mikasa no es capaz de hacer eso en la serie de Hajime Isayama.

1 - Falco Grice y Gabi Braun

Falco juró proteger a Gabi a todo costo

Los candidatos amorosos más nuevos de la serie son Falco y Gabi, y su relación se parece mucho a la de Eren y Mikasa, excepto al revés, con Gabi y alimentada por un ardiente deseo de venganza. Sin embargo, aunque Falco claramente siente algo por ella, Gabi no parece corresponder a los sentimientos del niño.

Está tan obsesionada con vengarse de los eldianos de la isla Paradis que tiene poca capacidad para nada fuera de sus objetivos de venganza. Además, Falco es demasiado sensible para Gabi, cuyo temperamento es más salvaje y asertivo, y cualquier romance entre los dos sufriría como resultado en Shingeki no Kyojin.

